Buca’da muhteşem 23 Nisan coşkusu

Bucalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Buca Belediyesi’nin hazırladığı ve 3 güne yayılan muhteşem etkinliklerle kutladı. Buca Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 3 gün boyunca coşkuyla kutladı. Bucalı çocukları sanat, spor ve eğlenceye doyuran etkinlik programı kapsamında, Pırlanta Merkezlerinde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar, dans gösterileriyle ailelerini mutlu etti. İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde çocukların katılımıyla 3 gün süren görkemli bir 23 Nisan kampı gerçekleştirilirken; Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Yüzme Şenliği, çocukların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Buca Belediyesi Pırlanta Merkezlerinde eğitim gören 3-6 yaş grubu çocuklar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen dans gösterisine aileler akın etti. Minik öğrencilerin birbirinden renkli gösteri ve sunumlarıyla gururlanan aileler, çocuklarıyla birlikte bayramı doyasıya yaşadı.

Doğada 23 Nisan kampı

İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde ise 23 Nisan kampı düzenlendi. Buca’nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocukların katılımıyla 3 gün süreyle düzenlenen kampta, çocuklara, izcilik, oryantiring ve doğa sporları eğitimi verildi. Şenlik alanında pamuk şeker, macun ikramları ile neşelenen çocuklar, palyaço, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleriyle keyifli zaman geçirdi.

Yüzme Şenliğinde kıyasıya mücadele

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Şenliğinde ise 9 yüzme kulübünden 176 sporcu kıyasıya mücadele etti. 5 branşta yapılan yüzme müsabakalarında, 2009-2010 yaş grubu çocuklar yarıştı. 13 sporcuyla yarışlara katılan Buca Belediyesi Yüzme Kulübü, 3 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük alarak büyük başarı elde etti.