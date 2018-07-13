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Buca'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde, Gölet Tesisleri yakınında başlayan yangın orman alanına sıçradı.

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, Gölet Tesisleri yakınında başlayan yangın orman alanına sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Bugün saat 15.20 sıralarında Buca Gölet Tesisleri yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da atkisiyle büyüyen alevler yakındaki orman alanına sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile yangına müdahale etti. Henüz kontrol altına alınamayın yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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yangından görüntü / amatör kamera

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