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Buca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Buca Belediyesi'nin bir radyo işbirliği ile düzenlediği Teknolojik Uyku Festivali'nin üçüncüsü, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Buca Kaynaklar'da gerçekleşecek.

Buca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Buca Belediyesi'nin bir radyo işbirliği ile düzenlediği Teknolojik Uyku Festivali'nin üçüncüsü, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Buca Kaynaklar'da gerçekleşecek. Cep telefonu, tablet gibi dijital dünyaya açılan hiçbir teknolojik cihazın alınmayacağı, bir nevi 'dijital detoks' programının uygulanacağı festivale, kurayla belirlenen 200 kişi ve yanlarında getirebilecekleri misafirleri katılacak.
Buca Belediyesi'nin bir radyo işbirliği ile gerçekleştirdiği 'Teknolojik Uyku Festivali'nin 3'üncüsü için gün sayılıyor. 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Buca'ya bağlı Kaynaklar'ın eşsiz doğasında hayata geçirilecek ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılanacağı festival için çalışmalarını hızlandıran Buca Belediyesi, 200 şanslı aday ve misafirleri için teknolojiden ve onun getirdiği bilgi kirliliğinden arınmış, yüz yüze iletişimin, dostluğun, arkadaşlığın egemen olduğu bir dünya yaratıyor.
KATILIMCILAR NOTER HUZURUNDA BELİRLENDİ
Bu yıl iki kez düzenlenecek festivalin 27-29 Temmuz'da sadece Bucalıların katılımıyla yapılacak ilk etabına, 1062 kişi başvuruda bulundu. Katılımcılar Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda İzmir 16'ncı Noteri huzurunda, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın da katıldığı kura ile belirlendi.
'DİJİTAL DETOKS'
Festivale katılma şansı yakalayanlar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri bitirip yalnızlaştıran yapısından 48 saat uzaklaşacak. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek katılımcılar, 2 gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve lezzetli yiyeceklerin keyfine varacak.
TEKNOLOJİK UYKU
Buca Kaynaklar'ın muhteşem doğasında bir araya gelecek misafirler, doğa ve yepyeni insanlarla baş başa kalacakları unutulmaz zamanlar için heyecanla çadırlarını kurup, 'teknolojik uykuya' geçecek. Festival, doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup dinlenmek isteyenler için kitaplarla çevrili okuma bölümü, yeşile ve oksijene doymak isteyenler için ise doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor aktiviteleri sunuyor. Yakan top, ip çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu hep birlikte oynama fırsatı da yakalayacak olan festival katılımcıları, dev kamp ateşi etrafında hep birlikte şarkılar söyleyip, organik ürünlerle hazırlanan lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

FOTOĞRAFLI

Buca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanıBuca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanıBuca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanıBuca'da, Teknolojik Uyku Festivali heyecanı

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