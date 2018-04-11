Buca’da yollar sevgiye çıkıyor

Buca Belediyesi, taşıt trafiğine kapatıp sevgi, sanat ve doğayla harmanlayarak oluşturduğu sevgi sokaklarının ilki olan Sanat Sokağı’nı renkli etkinlikler eşliğinde Bucalıların kullanımına açtı.

Buca Belediyesi kent içindeki üç sokakta başlattığı sevgi sokakları projesinin ilk etabı olan Sanat Sokağında düzenlemeleri tamamlayarak hizmete açtı. Adı gibi sanatın her dalından parçalar barındıran Sanat Sokağı’nın açılışına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, muhtarlar ve her yaş grubundan Bucalı katıldı.

Taşıt trafiğine kapatılıp yaya öncelikli hale getirilen, gökkuşağı temalı yürüyüş alanları, boyama duvarları, amfi düzenlemesiyle Bucalılar için sanat dolu soluklanma alanı haline gelen Sanat Sokağı renkli etkinliklerle açıldı.

Fotoğraf sergileri, dans gösterileri, mini konserler ve kukla köşeleriyle Bucalıların kullanımına sunulan Sanat Sokağı’nın en çok dikkat çeken standı Ulu Önder Atatürk’ün imzasının ücretsiz olarak kollara kazındığı dövme standı ve özgür boyama duvarları oldu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Ata’larının imzasını kollarına yazdırmak için sıraya giren minik Bucalıları kucaklayarak, “İşte yüreğine Atatürk sevgisi kazınmış çocuklarımız” diyerek gururla poz verdi.

Sanat sokağında oluşturulan 6 adet boyama duvarı da gençlerin ve çocukların büyük beğenisini kazandı. Sanat sevgisiyle yoğrulmuş gençler boyama duvarlarında özgürce sanatlarını icra ederken, minik Bucalılar rengarenk boyalarla renklendirdikleri ellerini boyama duvarına basarak sanatla ilk buluşmalarını yaptı. Çocukların coşkulu resim çalışmasına Başkan Piriştina’da eşlik edip, Atatürk’ün Sanat Sokağı duvarına işlenen “Uygarlık Doruğunun Merdiveni Sanattır” sözünü çocuklarla paylaştı.

Sevgi sokakları projesinin diğer etapları Barış Manço ve Adatepe Sevgi yollarını da kısa zamanda hizmete açacaklarını müjdeleyen Başkan Levent Piriştina, Sanat Sokağı boyama duvarına yazdığı “Sevgiyle kalın” notuyla Bucalıları selamladı.