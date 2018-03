Buca’da yüzlerce öğrenciye kitap

Buca Belediyesi, Kütüphaneler Haftasında yüzlerce öğrenciye kitap dağıttı, genç zihinlere bir ışık daha yaktı. Buca Belediyesi Kütüphanesini ziyaret eden Bucalı öğrencilere birbirinden değerli kitaplar hediye edip, her fırsatı değerlendirerek sürekli okumaları tavsiyesinde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Eğer okur, bilgi edinirseniz fikir sahibi olur, ülkenizi, kentinizi daha yaşanabilir kılmak için çabalar, çağdaşlık katarsınız” dedi.

Buca Belediyesi, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında her yaş grubundan yüzlerce öğrenciyi Kültür ve Sanat Merkezi bünyesindeki Buca Belediyesi Kütüphanesinde ağırladı. Vali Rahmi Bey İlköğretim Okulu, Dirayet Süren İlköğretim Okulu, Fen Bilimleri Ortaokulu ve Çalışır Çocuk Kulübü’nden yüzlerce öğrenci kütüphaneyi gezip, kitapların keyifli dünyasında kısa bir yolculuk yaptı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, öğrencilere birbirinden değerli kitaplar hediye etti.

Bilgi hazinesi kitapların arasında ışıl ışıl gözleriyle gezen öğrencilere seslenen Başkan Piriştina, “Ülkemizi, kentimizi ve yaşamımızı daha iyi anlayabilmek, sorgulayabilmek için okumamız gerek. Eğer okursak, bilgi edinirsek fikir sahibi olabiliriz. Ne yapın edin her bulduğunuz fırsatı değerlendirip okuyun” çağrısında bulundu. Başkan Piriştina’nın tavsiyesini dinleyen minik öğrenciler okuma çemberi yapıp hediye kitaplarını hemen okumaya başladı.

Kitapların zihinlerini, hayal güçlerini geliştirip bambaşka dünyaların ve düşüncelerin kapılarını açtığını söyleyen öğrenciler, Buca Belediyesi’nin eğitim alanında hayata geçirdiği proje ve yatırımlarında dile getirdiği “Okumak bize iyi gelecek” çağrısını hep bir ağızdan haykırdı, daha çok okumak için Başkan Piriştina’ya söz verdi.