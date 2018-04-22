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Buca’dan köy enstitülerine vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Kızılçullu Köy Enstitüsü’nün ruhunu yaşatmak isteyen Buca Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel’in heykellerini yaptırarak, Buca’ya armağan etti.

Buca’dan köy enstitülerine vefa

Kızılçullu Köy Enstitüsü’nün ruhunu yaşatmak isteyen Buca Belediyesi, İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel’in heykellerini yaptırarak, Buca’ya armağan etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Kızılçullu Köy Enstitüsü anısına yaptırılan heykelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Köy Enstitülerini hatırlayan herkesin kapatılması nedeniyle içinin sızladığını dile getirerek, “Buca’da Köy Enstitüleri’nin ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. 3 yaşından alıp üniversiteyi bitirene kadar çocuklarımızın eğitimlerine destek oluyor, biraz tarımla, biraz müzikle, biraz sporla onları buluşturuyor, ücretsiz kurslar düzenliyoruz” dedi.
Ege Bölgesine ve tüm ülkeye 1937-1952 yılları arasında damgasını vuran, yüzlerce sağlıkçı ve öğretmen yetiştiren Kızılçullu Köy Enstitüsü’nün ruhunu yaşatmak isteyen Buca Belediyesi, heykeltraş Ömer Orcenar’a İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel’in heykellerini yaptırarak, Buca’ya armağan etti. Orgeneral Vecihi Akın Parkı’nda düzenlenen açılış törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın yanı sıra 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Akpınar, Yeni Nesil Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, CHP Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Buca Belediyesi Meclis Üyeleri, Buca Belediyesi Kent Konseyi Yöneticileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Eğitim için imkânlarımızı seferber ediyoruz”
Başkan Piriştina açılış töreninde yaptığı konuşmada, Köy Enstitülerini hatırlayan herkesin kapatılması nedeniyle içinin sızladığını dile getirerek, “O gün atılan temellere o gün ortaya konan yöntemlere inanarak şimdi en azından kendi ilçemizde tüm imkanlarımızı seferber ederek eğitim ataklarımızı yapıyoruz. 3 yaşından alıp üniversiteyi bitirene kadar çocuklarımızın eğitimlerine destek oluyor, biraz tarımla, biraz müzikle, biraz sporla onları buluşturuyor, ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Buca’da Köy Enstitüleri’nin ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.
“Yarınlar için kaygılananlar bu heykele bakıp emek verecek”
Törene katılan Köy Enstitüsü mezunlarına seslenen Piriştina, “Biz tüm bu yaptıklarımızı Köy Ensitüsü ruhundan, siz değerli hocalarımızdan cesaret alarak yapıyoruz. İnşallah bizler görevdeyken, sağken bu tarihi yapıyı burayı yine eğitimin aydınlığın merkezi haline getirir, adını da tekrar Kızılçullu’ya çeviririz” diye konuştu. Başkan Piriştina, böylesine anlamlı bir heykelin açılışını yapmaktan onur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Buradan geçerken, Kızılçullu’da gezinirken Köy Enstitülerinin kapatılmasına vesile olanlar, kapatıldığı için üzülenler, yarın tekrar açılması için heyecan duyanlar her buraya baktıklarında ne yapabiliriz eğitim için diye düşünsünler istedik. Yarınlar için birazcık kaygılananlar bu heykele baktığında biraz daha emek vereceklerdir.”

“Türk eğitim sistemi niteliğini kaybetti”
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş ise yaptığı konuşmada bir 24 Kasım öğretmenler günü kahvaltısında Başkan Piriştina’dan Köy Enstitüleri’nin anısı için heykel sözü aldıklarını dile getirerek, “Sağolsun, sözünü tuttu ve bugün buradayız. Bugün Köy Enstitülerini neden arıyoruz? Türk Eğitim Sistemi iflas ettiği için arıyoruz, Türk Eğitim sistemi niteliğini kaybetti, nitelikli öğretmen yetişmiyor, adaletsizlik, eşitsizlik üretiliyor artık. Bu koşullarda biz Köy Enstitülerini anmaya devam edeceğiz. Bu heykeli bize kazandırdığı için Levent Piriştina’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hala okulumu arıyorum”
Kızılçullu Köy Enstitüsü’nün son dönem öğrencilerinden, emekli öğretmen 81 yaşındaki Sermin Kuyucaklı da onur konuğu olarak açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada heyecanını gizleyemeyen Kuyucaklı, “Ben Kızılçullu’yu çok seviyorum. Hala okulumu arıyorum. Buradan geçerken muhakkak okuluma bakıyorum ve bilhassa o büyük saati gördüğümde çok mutlu oluyorum. Ne oldu Köy Enstitülerini kapattılar. Şimdi öğretmen okulu denen bir şey yok, Köy Enstitüsü denen bir şey yok. Allah bize yardım etsin” diye konuştu. İnkılap Mahallesi Muhtarı Cemil Yeşilbağ da Kızılçullu Köy Enstitüsü anısına yaptırılan heykel nedeniyle tüm mahalleli adına Başkan Piriştina’ya teşekkür etti. Tören sırasında Kızılçullu Köy Enstitüsü Mandolin topluluğu da mandolinleri ile birlikte seslendirdikleri Ziraat Marşı ile katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Buca’dan köy enstitülerine vefa

Buca’dan köy enstitülerine vefa

Buca’dan köy enstitülerine vefa

Buca’dan köy enstitülerine vefa

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