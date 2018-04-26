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Bucak Müftüsü Milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Bucak Müftüsü İshak Göksel 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den milletvekilliği aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Burdur’un Yeşilova ilçesinin Salda köyünde 1973 yılında doğan İshak Göksel yaklaşık 26 yıldır çeşitli il ve ilçelerde din görevi olarak çalıştı.

Bucak Müftüsü Milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

Bucak Müftüsü İshak Göksel 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den milletvekilliği aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
Burdur’un Yeşilova ilçesinin Salda köyünde 1973 yılında doğan İshak Göksel yaklaşık 26 yıldır çeşitli il ve ilçelerde din görevi olarak çalıştı. 2013 yılında Bucak Müftülüğüne atanan İshak Göksel 6 yıldır Bucak Müftülüğü görevini yürüttü. 3 çocuk babası olan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İshak Göksel “26 yıllık devlet memurluğu döneminde çeşitli il ve ilçelerde din görevi olarak çalıştım. Eğer partim bana bir şans verir milletvekili adayı olursam Başta ülkem ve Burdur için elemden gelen her türlü çalışmayı yaparak hizmet vereceğim” dedi.

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