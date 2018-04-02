Bucak TSO Başkanı Meçikoğlu güven tazeledi

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına mevcut Başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu dördüncü kez seçildi.

Bucak TSO Toplantı Salonu’nda yapılan seçimlerde 8 meslek grubundan 350 üye oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut Başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu, 2005 yılından itibaren sürdürdüğü görevine yeniden seçildi.

Üst üste dördüncü kez seçimi kazanan Meçikoğlu, “Dört yılda bir ekim ve kasım aylarında yapılan oda seçimleri altı ay uzatılmıştı. Bu gün yapılan Bucak Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini tamamladık. Bizlere destek veren vermeyen tüm üyelerimize ekibim adına teşekkür ediyordum. Seçimlere tek aday olarak girdik ve üyelerimizin yüzde ellisinin oyunu aldık. Taşın aş olduğu Bucak’ta Bucak sanayisinin gelişmesi için tüm ekibim ile birlikte geleni yapacağız. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz önceliğimiz Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Teknoloji Fakültesi inşaatına bir an önce başlayıp tamamlamaktır. Tüm üyelerimize teşekkür ederken, ekibime de hayırlı olsun diyorum” dedi.