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Bucalı çocuklara kültür turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Bucalı çocuklar Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Buca kültür turuyla tarihini öğrendi.

Bucalı çocuklar Buca Belediyesi tarafından düzenlenen Buca kültür turuyla tarihini öğrendi. Buca’nın geçmişine ışık tutan, müze niteliğindeki köşkleri ve sokakları doyasıya gezip, bilgi alan Bucalı çocuklar, yaşadıkları kentin tarihini öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Buca Belediyesi, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği kültür turuyla Bucalı çocuklara kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıttı. Tur kapsamında De Jongh Malikanesi, Mübadele evi, Yanık Kahveler, Rees Köşkü, Dutlu Sokak ve Buca’nın tarihi mekanlarını gezip bilgi alan çocuklar hayatlarında ilk kez tarihi mekanları ziyaret etmenin heyecanını yaşadı. Gezi sonrası Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürülen Hacı Davut Fargoh Köşkü’ne gelen Bucalı çocukları Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina karşıladı. Gezip gördüklerini heyecanla Başkan Piriştina’ya anlatan çocuklar, yaşadıkları kent hakkında ayrıntılı bilgi almalarını sağlayan kültür turu için teşekkür etti. Yepyeni bilgiler edinmenin mutluluğunu yaşayan çocukların coşkusuna ortak olan Başkan Levent Piriştina, Mustafa Kemal Atatürk resimli puzzle hediyesiyle çocukların mutluluğunu perçinledi.

Bucalı çocuklara kültür turu

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Bucalı çocuklara kültür turu

Bucalı çocuklara kültür turu
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Bucalı çocuklara kültür turu

Bucalı çocuklara kültür turu
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Bucalı çocuklara kültür turu

Bucalı çocuklara kültür turu
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Bucalı çocuklara kültür turu

Bucalı çocuklara kültür turu
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Bucalı çocuklara kültür turu

Bucalı çocuklara kültür turu
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Bucalı çocuklara kültür turu

Bucalı çocuklara kültür turu
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Bucalı çocuklara kültür turu

Bucalı çocuklara kültür turu
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