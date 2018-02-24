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Bucalı kadınlar sporla daha mutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:34 | Son Güncelleme

Ülkemizde son yıllarda büyük ilgi gören pilates Bucalı kadınların da vazgeçilmezi oldu.

Bucalı kadınlar sporla daha mutlu

Ülkemizde son yıllarda büyük ilgi gören pilates Bucalı kadınların da vazgeçilmezi oldu. Bedensel ve ruhsal açıdan huzur bulmak, daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen kadınlar Buca Belediyesi’nin pilates kurslarına akın ediyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanına kavuşan kadınlar, günlük koşuşturmalarından sıyrılıp kendilerine zaman ayırmanın mutluluğunu yaşıyor.
Buca Belediyesi’nin kadınların daha sağlıklı ve sportif bir yaşam sürdürmesi amacıyla açtığı pilates kurslarına talep patlaması yaşanıyor. Zihin ve beden bütünlüğünü öngören, denge, nefes ve hareket sistemlerinin sentezi olarak tanımlanan pilates eğitimlerine Bucalı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kadınların sosyal hayata kazanımlarını arttırmak ve kendilerine zaman ayırıp daha mutlu bir yaşam sürebilmelerini amaçlayan kurslar, Buca Belediyesi’nin Evka-1 Semt evi, Çamlıkule Spor Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Güzel Sanatlar Eğitim Merkezlerinde düzenleniyor. profesyonel antrenörler tarafından veriliyor.
Özellikle ev kadınlarının yoğun ilgi gösterdiği pilates eğitimleri ücretsiz olarak haftada iki gün, bir saat olarak düzenleniyor. Profesyonel antrenörler tarafından verilen eğitimde günlük yaşamlarındaki yorgunluk ve stresi atan Bucalı kadınlar, pilates egzersizleri ile vücutlarındaki şekillenmeyi kısa sürede görebiliyor, sağlıklı ve fit bedenleriyle daha özgüvenli yaşama kavuşuyor.

Bucalı kadınlar sporla daha mutlu

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