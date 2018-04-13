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Bucalı kadınlar tasarruf yapmayı öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen, toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltip, bireylerin tasarruf ve birikim bilincini geliştirmeye katkı sağlamayı hedefleyen eğitimde Bucalı kadınlar, aile bütçesi oluşturma, borç yönetimi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı, tasarruf ve birikim konularında bilinçlendirildi.“Aile Akademisi Kadınca Birikimler Projesi” kapsamında kadınları tasarruf konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim Buca’da gerçekleştirildi.

Bucalı kadınlar tasarruf yapmayı öğrendi

Buca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen, toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltip, bireylerin tasarruf ve birikim bilincini geliştirmeye katkı sağlamayı hedefleyen eğitimde Bucalı kadınlar, aile bütçesi oluşturma, borç yönetimi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı, tasarruf ve birikim konularında bilinçlendirildi.
“Aile Akademisi Kadınca Birikimler Projesi” kapsamında kadınları tasarruf konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim Buca’da gerçekleştirildi. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, aile bütçesi oluşturma, borç yönetimi, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı, tasarruf ve birikim başlıkları altında temel finansal okuryazarlık eğitimi verildi. Bireysel Bankacılık Pazarlama İletişimi Yetkilisi Çisem Ural tarafından verilen eğitime Bucalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
Bütçe oluşturma ve tasarruf konularında ayrıntılı bilgi verilen eğitimde, kadınlara bireysel bütçelerinde yüzde 25, aile bütçelerinde ise yüzde 10 tasarruf yapmaları tavsiye edilip tasarruf yöntemleri anlatıldı. Birikim yaparken önce gerçekçi, ölçülebilir ve net bir hedef belirlenmesi gerektiği vurgulanan eğitimde, alışveriş yaparken istek-ihtiyaç ayrımının iyi yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Eğitimde katılımcılara “Temel ihtiyaçlarınız haricinde yaptığınız her alışverişinizde durup ‘bu benim için gereklimi, ihtiyaç mı?’ gibi sorular sorarak 10 saniye düşünün. Gereksiz harcamalardan kurtulup, iyi bir tasarruf sağlayacağınızı göreceksiniz” tavsiyesinde bulunuldu.

Bucalı kadınlar tasarruf yapmayı öğrendi

Bucalı kadınlar tasarruf yapmayı öğrendi

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