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Bucalılar tiyatroya doyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:23 | Son Güncelleme

Buca, baharı kültür ve sanatla dopdolu bir programla karşılıyor.

Bucalılar tiyatroya doyacak

Buca, baharı kültür ve sanatla dopdolu bir programla karşılıyor. Mart ayının son haftasında birbirinden ünlü sanatçıların rol aldığı oyunları sanatseverlerle buluşturacak olan Buca Belediyesi, Buca’nın atmosferini sanatla dolduracak.
Buca’yı sanat ve kültürün başkenti yapmak için yola çıkan Buca Belediyesi, Mart ayı son haftasına dopdolu bir programla hazırlanıyor. Zengin kültürel program İzmirlilerin akşamlarına ayrı bir renk katacak. Buca Belediyesi kültür programı 26 Mart Pazartesi günü ünlü oyuncu Menderes Samancılar’ın katıldığı şiirli sinema sohbeti ile başlayacak. Mazlum Vesek moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak.
Ünlü oyuncular Deniz Çakır ve Derya Alabora’nın rol aldığı “Beyaz” adlı oyun Bucalı sanatseverleri bekleyen bir diğer keyifli etkinlik olarak yer alıyor. Annelerinin rahatsızlığı dolayısıyla yıllar sonra bir araya gelen iki kız kardeşin geçmiş muhasebesini konu alan “Beyaz” adlı tiyatro oyunu 27 Mart Salı günü Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda sahnelenecek.
Buca Belediyesi kültür etkinliklerinin bir diğer ayağını ise 28 Mart Çarşamba günü Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda sahnelenecek olan “Hoş Geldin Boyaca” adlı tiyatro oyunu. Ünlü sinema ve tiyatro oyuncuları Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner’in rol aldığı, farklı tarzıyla sahnelerin özlediği komedi unsuruna yepyeni bir yoluk kazandıran oyun, tiyatro severlere keyifli anlar vadediyor.
Buca Belediyesi Mart ayı etkinlik programının heyecanla beklenen bir diğer etkinliği, ünlü oyuncu Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı tek kişilik tiyatro oyunu. Gülerken ağlatan, ağlatırken güldüren oyun 29 Mart Perşembe günü perdelerini açacak.

Bucalılar tiyatroya doyacak

Bucalılar tiyatroya doyacak

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