Buca’nın dev çınarlarına sıcak dokunuş

Buca’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar Buca Belediyesinin geçen yıl Yaşlılar Haftası’nda başlattığı uygulamayla belediyenin tüm tesislerinde ücretsiz çay keyfi yaşıyor, pamuk elleriyle kavradıkları çayları eşliğinde keyifli sohbetlere yelken açıyor. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, dünle bugün arasındaki en anlamlı köprü, kültür ve değerleri yarınlara taşıyan en değerli varlıklar olan yaşlıların Yaşlılar Haftası’nı kutladı, tüm Bucalıları güzel dostluklar ve sıcak muhabbetler için tesislere davet etti.

Buca Belediyesinin tüm tesislerinde sürdürdüğü 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz çay ikramı, her biri büyük dersler ve dinlemeye doyulmayacak hatıralar içeren sıcak muhabbetlerin kapılarını aralıyor. Dört duvar arasından çıkıp belediye tesislerinde yudumladıkları sıcak çaylar eşliğinde hayatlarının ikinci baharına güzel hatıralar ekleyen yaşlı vatandaşlar, kendilerini düşünüp, sevindiren Buca Belediyesi’ne ve Başkan Levent Piriştina’ya teşekkür ediyor.

"Tecrübelerinizle yol alıyoruz"

Her fırsatta Buca’nın dev çınarlarıyla bir araya gelerek tecrübelerinden yararlanan ve geçtiğimiz yıl Yaşlılar Haftası’nda başlattıkları çay ikramı uygulamasını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ”Ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplum hizmetine adamış yaşlılarımızın kıymetli tecrübelerinden yararlanmak onlarla saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmak, bedenen ve ruhen ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olmak en önemli görevlerimizdendir. Biz de belediyemizin tüm tesislerinde çam sakızı çoban armağanı ikramımızla yaşlılarımızın içini ısıtalım, keyifli sohbetlerine vesile olalım diye düşünüp, ücretsiz çay servisi başlattık. İstedik ki büyük değerimiz yaşlılar sosyal yaşamdan kopmasın, sokağa çıktıklarında o uzun yıllara sığdırdıkları deneyim ve bilgilerini sıcak çayları eşliğinde paylaşıp, birikimlerinden yol almamıza olanak sağlansın. Unutmayalım ki bir gün herkes yaşlanacak” dedi. Başkan Piriştina, büyüklere saygı ve değerin bir hafta gibi kısa zaman dilimine sığdırılamayacağını, dün ile bugün arasında köprü olup, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli varlıklar olan yaşlıların baş tacı edilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası’nı kutladı, çay ikramı için belediye tesislerine davet etti.