Bucaspor - Galatasaray maç özeti: Cimbom çeyrek finalde! (Bucaspor 0-3 Galatasaray özet)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Fatih Terim ile çıktığı 3. resmi maçını da kazanan Galatasaray'da golleri Gomis, Yasin, Feghouli kaydetti. Galatasaray, Yeni Buca Stadı'nda oynanan maçta her iki devrede de rakibine karşı üstün ve baskılı oynadı. Bucaspor'u eleyerek çeyrek finale kalan Galatasaray'ın rakibi bugün saat 15.00'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Bucaspor - Galatasaray maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte maçın önemli anları...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı da 3-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Bucaspor tribününden atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka kısa süre durakladı. Müsabakayı 4571 kişi takip etti. Maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Bucaspor - Galatasaray maç özeti izlemek için tıklayınız
33. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Belhanda'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yasin, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Gomis'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Feghouli'nin aktardığı topla penaltı noktası yakında buluşan Yasin Öztekin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
53. dakikada Gomis'in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.
Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.
FATİH TERİM'LE 3. GALİBİYET
Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve gelen teknik direktör Fatih Terim, takımıyla 3. resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamla Süper Lig'de Göztepe karşısında 3-1'lik galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor'a karşı iki maçı da kazandı.
GOMİS KUPADA DA GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Bu sezon kupada ilk kez forma giyen Gomis, ligin ilk yarısında attığı 14 golün ardından kupada da gol sevinci yaşadı. Bucaspor karşısında takımının 2. golüne imza atan Yasin Öztekin, bu sezon kupada 3. golüne ulaştı. Yasin Öztekin kupanın 5. turunda Sivas Belediyespor'a 2 gol atmıştı.
Skoru 3-0'a taşıyan Feghouli, bu sezon ligdeki 3 golün ardından kupada da ilk golünü kaydetti.
BUCASPOR 0-3 GALATASARAY
STAT: Yeni Buca Stadyumu
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar, Kadir Sağlam
BUCASPOR: Hüseyin, Alpay, Sancar, Saruhan, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim (Deniz 81), Onur (Enes 66), Emre Toraman, Sancar, İlyas (Atakan 76)
GALATASARAY: Eray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Selçuk, Donk (Tolga 62), Belhanda (Eren 46), Yasin, Feghouli (Sinan 67), Gomis
GOLLER: Gomis 33, Yasin 44, Feghouli 53
SARI KART: Sancar
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