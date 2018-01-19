Bucaspor - Galatasaray maç özeti: Cimbom çeyrek finalde! (Bucaspor 0-3 Galatasaray özet)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Fatih Terim ile çıktığı 3. resmi maçını da kazanan Galatasaray'da golleri Gomis, Yasin, Feghouli kaydetti. Galatasaray, Yeni Buca Stadı'nda oynanan maçta her iki devrede de rakibine karşı üstün ve baskılı oynadı. Bucaspor'u eleyerek çeyrek finale kalan Galatasaray'ın rakibi bugün saat 15.00'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Bucaspor - Galatasaray maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. İşte maçın önemli anları...

BUCASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçı da 3-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Bucaspor tribününden atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka kısa süre durakladı. Müsabakayı 4571 kişi takip etti. Maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Bucaspor - Galatasaray maç özeti izlemek için tıklayınız

33. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Belhanda'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yasin, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Gomis'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-1.