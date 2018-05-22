Budaması tepki çeken kaldırımdaki kiraz ağacı kesildi

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde geçen yıl tüm dallarının budanması nedeniyle tepki toplayan kiraz ağacı, bu yıl yapılan kaldırım çalışması ile kökten kesildi.

Sivas Caddesi'nde, Hükümet Konağı karşısındaki Şahinler Camisi önünde bulunan kiraz ağacı için çevredekiler çok fazla dallanıp budaklandığı ve çevreye zarar verdiği gerekçesi ile belediyeye başvurarak budanmasını istedi. Bunun üzerine bölgeye gönderilen belediye ekipleri, ağacı, gövdesinin üst kısmından keserek, bütün dalları budadı. Ağacın kesilmiş halini sosyal medya üzerinden paylaşan çevre sakinleri, duruma tepki gösterdi. O dönem, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kiraz ağacının budanması yönünde talep geldiğini belirterek, "Yapılan budama işlemi derin budamadan ibaret olup, işlemde kesme kastı bulunmamaktadır. Kesme amacı bulunsaydı ağacın kök kısmından kesilmesi gerekirdi. Kiraz ağacımızın tekrar sürgün vermesi veya aşılanması, halkımızın isteği doğrultusunda farklı bir bitki ile çevrenin daha da güzelleştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

FİLİZLENMEDİ, KOMPLE KESİLDİ

Geçen yıl yapılan budama sonrası filizlenme belirtisi görülmeyen kiraz ağacı, kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında, kökünden kesilerek kaldırıldı. Ağacın bulunduğu kısmın kaldırım taşları ile kapatıldığı gözlendi. Belediye yetkilileri kaldırım çalışması ve bölgedeki eski PTT binasının yıkılacak olması nedeni ile ağacın komple kesildiğini, daha sonra alanda yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacağını açıkladı.