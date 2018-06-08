Budapeşte Büyükelçisi Oktay TİKA'yı tanıttı

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, ''TİKA, başkent Budapeşte başta olmak üzere Pecs, Zigetvar ve diğer kentlerde 5 yıl içerisinde 80'den fazla projeye imza attı.'' dedi.

Büyükelçi Oktay, Macaristan'ın prestijli televizyon kanallarından ATV'nin Start Plusz isimli programında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

TİKA'nın Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi'nin faaliyetlerine başladığı 2014 yılından bu yana oldukça başarılı projelere imza attığını ve başka projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Oktay, Macar makamların kendisiyle çok iyi bir iş birliği kuran TİKA'nın çalışmasından memnun olduğunu ve desteklediğini kaydetti.

TİKA'nın Macaristan'da gerçekleştirdiği tüm projelerin çok kaliteli olduğunu kaydeden Oktay, Macarların Osmanlı döneminden kalan eserlere sahip çıktığını ve bundan dolayı da çok memnun olduğunu söyledi.

Oktay, TİKA'nın en önemli projeleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nin restorasyon sürecinin de tamamlandığını, sonbaharda yapılması beklenen Cumhurbaşkanı ziyareti kapsamında açılışın yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.