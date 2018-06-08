Budapeşte Büyükelçisi Oktay TİKA'yı tanıttı

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, ''TİKA, başkent Budapeşte başta olmak üzere Pecs, Zigetvar ve diğer kentlerde 5 yıl içerisinde 80'den fazla projeye imza attı.'' dedi.
Büyükelçi Oktay, Macaristan'ın prestijli televizyon kanallarından ATV'nin Start Plusz isimli programında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
TİKA'nın Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi'nin faaliyetlerine başladığı 2014 yılından bu yana oldukça başarılı projelere imza attığını ve başka projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Oktay, Macar makamların kendisiyle çok iyi bir iş birliği kuran TİKA'nın çalışmasından memnun olduğunu ve desteklediğini kaydetti.
TİKA'nın Macaristan'da gerçekleştirdiği tüm projelerin çok kaliteli olduğunu kaydeden Oktay, Macarların Osmanlı döneminden kalan eserlere sahip çıktığını ve bundan dolayı da çok memnun olduğunu söyledi.
Oktay, TİKA'nın en önemli projeleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nin restorasyon sürecinin de tamamlandığını, sonbaharda yapılması beklenen Cumhurbaşkanı ziyareti kapsamında açılışın yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.
TİKA'nın faaliyet gösterdiği ülkelere göre projelerini belirlediğini, Macaristan'da daha çok kültürel eserlerin korunması konusunda ciddi adımlar attığını vurgulayan Oktay, Başkanlığın bu ülkede halihazırda 15-20 proje üzerinde çalıştığını belirtti.
Dünya genelinde 58 ülkede 60 ofisle faaliyet gösteren TİKA, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk koordinatörlüğü TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Macaristan'da açarak, burada sağlık, eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalara ve prestijli projelere imza atıyor.
TİKA'nın Macaristan'da 4 yılda gerçekleştirdiği 80'den fazla proje arasında, Kanuni Sultan Süleyman'ın 2 Eylül 1541'deki Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtilen Gül Baba için 1543-1548 yılları arasında 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırılan türbenin 2016 yılında başatılan restorasyonu ve Zigetvar kuşatması sırasında 1566'da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği alana inşa edilen türbenin yerini tespit çalışmaları öne çıkıyor.
Ayrıca, Budapeşte, Szentendre, Kenderes, Pecs, Martonvasar ve Kecskemet kentlerindeki birçok sağlık kurumuna ihtiyaç duyduğu teknik ekipmanları ve çeşitli cihazları temin eden TİKA, Avrupa'nın en eski Türkoloji Bölümü olan ve bugüne kadar çok değerli Türkologlar yetiştiren Budapeşte ELTE Üniversitesi'nin Türkoloji Bölümü'nün ihtiyaç duyduğu teknik ekipmanları da sağladı.
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