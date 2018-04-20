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Budapeşte’de Troya Karma Sergisine büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 22:54 | Son Güncelleme

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Troya Karma Sergisi’ne sanatseverler büyük ilgi gösterdi.2018 yılının Troya yılı ilan edilmesiyle birlikte Çanakkale Belediyesi ve Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ortaklığıyla Budapeşte’de Troya Karma Sergisi düzenlendi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Troya Karma Sergisi’ne sanatseverler büyük ilgi gösterdi.
2018 yılının Troya yılı ilan edilmesiyle birlikte Çanakkale Belediyesi ve Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ortaklığıyla Budapeşte’de Troya Karma Sergisi düzenlendi. Karma sergide, Türk sanatçılar Belgin Şahin ve Hale Gökhan tarafından yapılan resimler ile heykeller, Macar sanatseverlerle buluşturuldu. Serginin açılışına Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Komitesi üyesi Fadıl Başar ve Macar davetliler katıldı.
Truva kahramanlarının heykellerinin ve Çanakkale’de yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışından önce tanınmış gazeteci-yazar Haluk Şahin, davetlilere Troya ile ilgili küçük bir bilgilendirme konferans verdi. Troya’nın dünyanın en iyi kazılmış en ünlü arkeolojik kazı yerlerinden biri olduğunu belirten Şahin, ‘‘Troya’dan çıkan eserler, dünyanın 44 müzesine dağılmış durumda. Bunlardan en önemlisini içinizden görenler vardır, Moskova’da Puşkin Müzesi’nde olan Priamos hazinesi olarak sunulan Troya hazinesidir. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Troya Müzesi, yani kazı yerinin hemen yanındaki ‘Büyük Troya Müzesi’ bu yaz gerçek oluyor’’ şeklinde konuştu.
Troya sunumunun sona ermesinin ardından Türk sanatçı Hale Gökhan, Büyükelçi Oktay ve DTİK Avrupa Komisyonu Üyesi Fadıl Başar’a Troya biblosunu hediye etti.
Sergi açılışından sonra basına konuşan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, Enstitü ve Çanakkale Belediyesi olarak, Budapeşte’de Macarların yoğun ilgi gösterdiği bir karma sergi açmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

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