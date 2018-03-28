BÜ’de proje yazma ve yürütme eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi öğretim elemanlarına fen ve mühendislik alanlarında araştırma projesi hazırlama ve yürütme eğitimi verildi.

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü tarafından öğretim elemanlarına araştırma projesi hazırlama ve yürütme eğitimi düzenlendi.

Fen ve mühendislik alanlarında verilen eğitimler Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Aydemir tarafından verildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun üniversite olarak ülkenin yerli teknoloji atağına katkı sunmak için gayret gösterdiklerini belirterek, “Öğretim elemanlarımı bu noktada destekliyor, teşvik ediyor ve proje kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla bazı eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Ar-Ge ve yenilikçi bilincin yaygınlaşması ve proje üreterek bölgemiz başta olmak üzere Ülkemizin gelişimine katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Kaygın ise düzenlenen eğitimlerin proje yapma kültürünü gelişmesinde katkı sunduğunu kaydederek, “Bu etkinliğe katılım sağlayan hocalarımızın üreteceği her bir proje, kendi kişisel kariyerlerine olduğu kadar Bartın Üniversitesine, Bartın iline, Bölgemize dolayısıyla Ülkemize bir katkı sağlayacaktır. Proje ve Teknoloji Ofisi olarak hedefimiz olan mevcut durumumuzu nitelik ve nicelik olarak daha ileri taşıma noktasında düzenleyeceğimiz bu tür etkinliklerin sayısı artarak devam edecektir” diye konuştu.

Kutlubey Kampüsü Fen Fakültesinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.