BUDO seferleri şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

BURSA, (DHA) - BURSA Deniz Otobüsleri İşletmesi'nce (BUDO) Bursa ile İstanbul arasında bugün yapılacak karşılıklı deniz otobüsü seferlerinin hava şartları nedeniyle saat 13.00’ten itibaren iptal edildiği duyuruldu.
BUDO tarafından Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00’ten itibaren durdurulurken, saat 16.30’a kadar olan seferler iptal edildi. Saat 17.00 ve sonrasındaki karşılıklı seferlerin iptal edilip, edilmeyeceğine rüzgarın şiddetine göre karar verilecek.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Saat 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
Saat 15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 15.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum