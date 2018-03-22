BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) arasında 12.30 ve 14.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasında 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) arasında 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) arasında 15.55 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 11.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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