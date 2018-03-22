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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:34 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) arasında 12.30 ve 14.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasında 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) arasında 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) arasında 15.55 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 11.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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BUDO Bursa deniz otobüsü iptal sefer

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