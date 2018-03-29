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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:40 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 07.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
BUDO Sefer Iptali

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