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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 16.30, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 17.00, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 18.00 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 13.00-15.55 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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BUDO'dan sefer iptalleri Bursa

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