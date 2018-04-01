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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:08 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 21.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 13.00-19.30 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BUDO Bursa fırtına

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