BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 20.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 21.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 13.00-19.30 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.