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BUDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 17.30 ve İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 19.30 seferleri teknik arıza nedeniyle programdan kaldırıldı.

Söz konusunu hatlardaki 07.30 ve 09.30 seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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BUDO Bursa

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