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Buerger hastalığı, hayatını kabusa çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde ev kadını Hafize Yalçın (39), yakalandığı 'buerger' hastalığı yüzünden sağ ayağını kaybetti.

Nermin UÇTU- Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde ev kadını Hafize Yalçın (39), yakalandığı 'buerger' hastalığı yüzünden sağ ayağını kaybetti. 3 ayda bir 1900 lira engelli maaşı aldığını ancak yetmediğini söyleyen Yalçın, ilaç masraflarına yetişemediklerini belirterek, hayırseverlerden yardım istedi. Sigara kullanımına bağlı olarak oluşan ve atardamarların tıkanmasıyla ortaya çıkan buerger hastalığı, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Hafize Yalçın'ın tek ayağını kaybetmesine neden oldu. 4 yıl öncesine kadar sağlıklı bir insan olan Yalçın, 2014 yılında bacaklarındaki ağrı şikayetiyle gittiği hastanede, hastalığını öğrendi. 16 yaşında bir oğlu bulunan Yalçın, hem maddi imkansızlıklar, hem de hastalığı yüzünden eşinden ayrıldı. Sağ ayağını bileğinden, başta et dokusu olmak üzere yitiren Yalçın, boşanma aşamasında olduğu eşiyle yaşadığı evden ayrılıp, oğluyla birlikte yeni bir hayata başlamak için 1 ay önce başka bir eve taşındı. Yerinden kalkamayan Hafize Yalçın, bu kez de maddi zorluklarla savaşmaya başladı. Annesi Ayşe Deligöz'ün (71) baktığı Yalçın, oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığını belirterek, "Ben bu hastalığı 4 yıldır çekiyorum. Hastalığım gitgide ilerledi. Başta böyle değildi, o zamanlar hastalığı da bilmiyorduk. İlk önce parmaklarımdaki doku döküldü, sonra da ayağım döküldü. Ayağa bile kalkamıyorum. Bu hastalık yüzünden de yuvam yıkıldı. Maddi sıkıntılar da çoktu. Ev tuttuk, ama nasıl ödeyeceğimizi de bilmiyorum" dedi. 'İLAÇLARIMI ALAMIYORUM' Hastalığı nedeniyle hiçbir işini göremediğini ve hayatını yatağa bağımlı geçirdiğini dile getiren Hafize Yalçın, şöyle konuştu: "3 ayda bir kez 1900 lira engelli maaşı alıyoruz. Ancak bu para ne kiraya, ne de oğlumun okuluna ya da ilaçlarıma yetmiyor. İnsanların yardımlarıyla geçinebiliyoruz. Ağır engelli olmadığım gerekçesiyle bakım parası da alamıyoruz. Yüzde 72 engelli raporum var, ama raporda ağır engelli yazmıyor. Bu kadar muhtaç olmasam, zaten kimseden bir şey istemem, ama ihtiyacımız var. Doktora bile gidemiyorum. Doktora gidebilmem için araç gerekiyor, onu karşılayacak paramız da yok. İlaçlarımı yazdırdım, ancak alamadım. Çocuğum da rahatsız, onun da ilaçlarını alamıyoruz. Keşke ölseydim de bu durumda olmasaydım. Ben muhtaç olmak istemezdim." Hafize Yalçın, buerger hastalığının yanı sıra birçok hastalıkla da boğuştuğunu belirtip, dışarıya çıkamadığını anlattı. Dışarıdaki hayatı pencereden izleyen Yalçın, "Evladımla ikimizi idare edebilmek, kiramızı ödeyebilmek istiyorum. Bu hastalıktan dolayı psikolojim de bozuldu. Ben hastalığımdan kurtulup, sağlıklı olmak istiyorum" dedi.

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