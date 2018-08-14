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Buerger hastası protez bacakla yeniden yürüyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıldır buerger hastalığı ile mücadele eden ve hayati tehlike nedeniyle iki bacağı kesilen 52 yaşındaki Kemal İkier, yeniden ayağa kalkmak için protez bacaklarının takılmasını bekliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıldır buerger hastalığıyla (kol ve bacakta atardamar tıkanıklığı) mücadele eden ve hayati tehlike nedeniyle iki bacağı kesilen 52 yaşındaki Kemal İkier'e, yeniden ayağa kalkmak için protez bacaklarının takılmasını bekliyor.

Ellerinde başlayan ardından ayaklarına geçen rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen İkier'e Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yardım elini uzattı.

Ambulans ile evinden alınan buerger hastası İkier'in, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tetkikleri sonucunda bacaklarının kesilmemesi halinde hayatının riske gireceği belirlendi.

Ameliyata alınan ve iki bacağı diz altından kesilen İkier'e İl Sağlık Müdürlüğünün girişimiyle alınacak protez bacaklar takılacak.

İkier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğu için sevinçli olduğunu söyledi.

Hastalığı nedeniyle birkaç yıldır yatağa bağımlı hale geldiğini dile getiren İkier, "Ayaklarım çürüyordu. Bakımı da git gide zorlaşıyordu. Sağ olsunlar, doktorlarımız beni kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kemal İkier'in eşi Gülnamiye İkier de kocasının 5 yıl önce ameliyat edilerek 3 parmağının kesildiğini ancak hastalıktan kurtulamadığını anlattı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren ve teşekkür eden Gülnamiye ikier, çok zorluklar yaşadıklarını ama artık geride kaldığını söyledi.

Ortopedi uzmanı Deniz Gürler de İkier'in hastalığının çok ilerlediğini, enfeksiyon ve dolaşım sorununun bulunduğunu belirterek, "Hastalık son evreye gelmişti. Hastanın kardiyolojik problemleri ileri seviyedeydi. Uygun şartlar tamamlanınca her iki bacağı da kesildi. Şu an yaralar iyileşme safhasında. En kısa zaman protezleri ile yürümeye başlayacak." ifadesini kullandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe ise hastanın tedavisinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
buerger hastalığı Çarşamba kemal ikier

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