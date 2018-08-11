Büfeden hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeden hırsızlık yaptıkları sırada polisi görünce kaçmaya başlayan ve kovalama sonucu yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cefa Sokak'taki bir büfeden hırsızlık yapan 4 kişi, devriye gezen polis ekiplerini fark edince otomobille kaçmaya başladı.

Kaçan zanlılar polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamaca sonucu ekiplerin lastiğe ateş etmesi sonucu otomobil, Kızılpınar Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada çalınan sigara ile hırsızlık için kullanılan kar maskeleri ve demir makası ele geçirilirken Yusuf S. (17), Özkan E. (17), Serkan E. (18) ve Serdar Y. (20) gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

