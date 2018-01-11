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Buffett'tan sanal para birimi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- ABD'li milyarder ve yatırımcı Buffett: - "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak"

ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, sanal para birimlerinin sonunun "kötü" olacağına inandığını söyledi.

Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olduğu belirtilen 87 yaşındaki Buffett, ABD'li CNBC televizyon kanalına, Bitcoin gibi sanal para birimleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Buffett, açıklamasında, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak" ifadesini kullanırken, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

Geçen ay piyasaya sunulan Bitcoin vadeli işlemlerinde satın alma yapmadığını belirten Buffett, bu vadeli işlemlerde uzun veya kısa pozisyon almadığını da dile getirdi.

Buffett, kasım ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'in değer üreten bir varlık olmadığını vurgulayarak, Bitcoin'in gerçek bir değerinin olduğu görüşünü "şaka", kripto para piyasasını da "balon" olarak nitelendirmişti.

Uzmanlar, sanal para birimlerinin geçen yıl popüler hale gelerek çok hızlı yükseldiğine dikkati çekerken, kripto paralarda görülen sert düşüşlerin yatırımcıları kısa sürede büyük zarara uğratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Buffett, bugün itibarıyla 88,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi kabul edilirken, başkanı olduğu Berkshire Hathaway yatırım firması 508 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketleri arasında 6'ncı sırada yer alıyor.

(AA)

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