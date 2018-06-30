Buğday hasadı Diyarbakırlı çiftçinin yüzünü güldürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Korkutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sulu tarım arazilerinde verim kaybı bulunmadığını, çiftçilerin aldıkları üründen memnun olduğunu söyledi.

Kentte 3 milyon 400 bin dekarlık alanda buğday ekimi yapıldığını kaydeden Korkutan, "Buğday rekoltesi beklentileri karşıladı. Bu yıl 1 milyon ton ve 1 milyon 150 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bismil İlçe Müdürü Remzi Çekiç de ilçede buğday hasadının başladığını, rekoltede ortalamaya yaklaştıklarını belirtti.

Temmuz ayının ilk haftasına kadar buğday hasadının devam edeceğini bildiren Çekiç, Bakanlığın çiftçiye yönelik desteklerinin süreceğini, çiftçilere verilen bütün desteklerin ödemesinin yapıldığını söyledi.

Bismil'de çiftçilik yapan Hamza Koç da buğday ekiminin yapıldığı tarlalarda dekar başına ortalama verimin 450-500 kilogram olduğunu kaydetti.

Kasım ayında ekim yaptıklarını dile getiren Koç, "40 dereceye varan sıcaklıkta buğday hasadı yapıyoruz. Şimdi emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sulama için de barajların tamamlanması iyi olacak. Bu barajlardan istifade edebilirsek, hem biz hem de devlet kazanacak." ifadelerini kullandı.

