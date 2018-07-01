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Buğday silosuna düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı un fabrikasında buğday silosuna düşen Nedim Hüseyinoğlu (42), yaşamını yitirdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı un fabrikasında buğday silosuna düşen Nedim Hüseyinoğlu (42), yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'deki bir un fabrikasında meydana gledi. Buğday karıştırmak için 15 met yüksekliğindeki silonun üzerine çıkan Nedim Hüseyinoğlu, dengesini kaybedip düştü. Nedim Hüseyinoğlu buğday yığının içerisinde kaybolurken, mesai arkadaşları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Hüseyinoğlu'nu silodan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nedim Hüseyinoğlu'nun öldüğü tespit edildi.

Nedim Hüseyinoğlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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