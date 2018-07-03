Buğdayı tarlada bırakan sağanak, ayçiçeğini şaha kaldırdı

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Trakya'da aşırı yağış nedeniyle buğdayını biçemediği için zarar eden çiftçilerin yüzünü ayçiçeği güldürecek. Trakya illerinde yaklaşık 5 milyon dekar alanda ekilen buğdayda, hasat zamanı geçmesine rağmen bazı çiftçiler sağanaklar nedeniyle ekini biçemedi. İlkbaharda yeterli yağış alamaması nedeniyle yüzde 50 verim kaybı yaşanan ürün bu sefer de sağanak nedeniyle kalite ve rekolte kaybına uğradı. Edirne merkez ilçede yaklaşık 400 bin dönüm alanda ekilen buğday hasadının 4'te 3'ü tamamlandı. Kırklareli ve Tekirdağ'da ise ekilen arazinin yarıdan fazlası biçilemedi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan yağmur nedeniyle bazı çiftçilerin buğday biçemediğini, verim kaybı nedeniyle de zarar ettiklerini belirtti. Bölgede şu anda buğday hasadının durduğunu anlatan Yorulmaz, "Edirne hasada biraz erken başladı, şu anda buğdayın 4'te 3'ü biçildi. Ama Kırklareli ve Tekirdağ'da buğdayın yüzde 30'u biçildi. Yüzde 70'i tarlada duruyor. Yağış nedeniyle buğdayda mutlaka verim kaybı ve kalite düşüşü olacak. İnşallah çimlenme yapmaz buğday. Buğdayda verim kaybı olduğu için üzülen çiftçilerimizin yüzünü inşallah ayçiçeği güldürecek." dedi.

Buğdaydan üzülen çiftçinin ayçiçeğinde sevindiğini anlatan Yorulmaz, yağışlar nedeniyle ayçiçeğinin çok iyi durumda olduğunu vurguladı. Mevsimlerin kurak geçmesi nedeniyle buğdayda bu sene yüzde 50 verim kaybı olduğunu, dönüm başına yaklaşık 300-350 kilogram ürün alındığını ifade eden Yorulmaz, hasat zamanı gelen buğdayın bu sefer de yağışlar nedeniyle kalite kaybına uğradığını söyledi. "İnşallah yağış olmaz da çiftçi buğdayını biçer" diyen Yorulmaz, "Buğdaydan kaynaklanan zararı çiftçilerin ay çiçeğinden yüksek rekolte alarak çıkartacağını" vurguladı. -"Buğdayda gülmeyen yüzümüz ayçiçeğinde gülecek" Edirneli çiftçilerden Erdinç Süzer ise 70 dönümlük alana ektiği buğdayı yağışlardan önce biçtiği için kendini diğer çiftçilere göre daha şanslı hissettiğini belirtti. Buğdayda geçen seneye nazaran verim kaybı olduğunu anlatan Süzer, "Bazı çiftçiler erken biçti buğdayı, biçemeyenlerin buğdayı yağış olunca kaldı. Genelde zaten buğdayda bir verim kaybı var herkeste. Buğdayda gülmeyen yüzümüz ayçiçeğinde gülecek." dedi.

Çiftçi Nuri Toprak ise 70 dönümlük alanda buğday ektiğini, yağışlar nedeniyle sadece 20 dönümünü biçebildiğini anlattı. Toprağın şu anda ıslak olduğunu bu nedenle biçerdöverlerin tarlaya giremediği için buğday hasadı yapılamadığını anlatan Toprak, yağışın kesilmesiyle bir kaç gün içinde hasadın tekrar başlayacağını sözlerine ekledi. -"Çiftçilerimiz ayçiçeği hasadı ile istediğini alacak" Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da beklenen yağışın düşmesi ile özellikle ayçiçeği üreticisinin sevindiğini ifade etti. Yağışlarla birlikte ayçiçeğinin rekolte ve kalitesinde artış olacağını ifade eden Saygı, buğdaydaki sıkıntının ayçiçeği rekoltesiyle aşılacağını ifade etti. Rekoltenin üreticiyi sevindirecek ölçüde olacağını belirten Saygı, "Bölgemiz ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ayçiçeğinde verimli bir yıl bekliyoruz. Yağmurla birlikte üreticinin beklentisi arttı. Çiftçilerimiz ayçiçeği hasadı ile istediğini alacak." diye konuştu. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da ayçiçeğinde Türkiye'nin ambarı olan Trakya'da son yağışlarla artış beklendiğini söyledi.