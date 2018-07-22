"Buğdayın atasını" geleneksel yöntemlerle hasat ediyorlar

Bölgede geleneksel yöntemlerle üretim yapıldığını belirten Ciğerci, "Siyez buğdayı genetiği değişmemiş bir ürün olduğu için biz de ekimimizi ve hasadımızı mümkün olduğu kadar geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. 10 bin yıllık olan siyezi ekerken içerisine herhangi bir katkı maddesi koymuyoruz. Yabancı ve kimyasal madde katmadan organik şekilde üretiyoruz." dedi.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu temmuz ayında bazı çiftçiler, buğday hasadını geleneksel yöntemleri kullanarak tırpanlarla yapmaya devam ediyor.

İç ve dış piyasadaki talep nedeniyle sipariş yoğunluğu yaşanan siyez buğdayı, hasadın ardından kısa sürede tükeniyor. Yoğun talep nedeniyle son 10 yılda ilçede siyez buğdayı ekim alanları da artıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yılda ortalama 3 bin ton siyez buğdayı elde ediliyor.

Kastamonu'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayı bazı çiftçiler tarafından hala geleneksel yöntemlerle hasat ediliyor.

Ürettikleri siyezin çok fazla olmadığını kaydeden Ciğerci, "Siyez buğdayını atalarımızdan, dedelerimizden öğrendiğimiz üzere tırpanla biçiyorum. Tarladan kaldırdığımız ürünü patoza atıp samanla buğdayı ayırıyoruz. Samanını hayvanlara verirken buğdayını da çeşitli şekillerde değerlendiriyoruz." diye konuştu.

İrfan Çakal da 300 dekar arazide siyez üretimi yaptığını anlatarak, "Siyez buğdayını hem üretiyorum hem de işliyorum. Siyez buğdayından ekmek, bulgur, un, tarhana, erişte, mantı, simit, poğaça ve börek yapıyoruz. Siyez buğdayı doğallığının yanında sağlıklı ve besleyici de bir ürün. Bundan dolayı son dönemde daha çok tercih edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de hasadın bir bölümünü tırpanla yaptığınız söyleyen Çakal, "300 dekar arazinin yaklaşık 50 dekarını tırpanla biçiyorum. Tırpanla biçim yaptığımızda hem zayiat azalıyor hem de doğallığın bozulması az oluyor." şeklinde konuştu.

İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği Başkanı Halit Nadir Alıcıoğlu da ilçede birçok köyde tırpanla biçimin devam ettiğini aktardı.

