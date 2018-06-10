Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Anneler Günü'nden sonra sıra Babalar günü geldi. Anneler Günü gibi Babalar Günü de Pazar günü kutlanır ki Bu yüzden Haziran ayının Pazar insanların aklına bugün Babalar günü mü sorusu gelir. Peki bugün 10 Haziran 2018 Babalar günü mü? 2018'de Babalar günü ne zaman?
Babalar Günü Dünyanın pek çok ülkesinde Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır. Yani bugün Babalar günü değil. 2018,'de Babalar Günü 17 Haziran tarihinde kutlanacak!
BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?
Babalar Günü nasıl başladı? Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ İÇİN FİKİR
Babalar Günü hediyesi fikirleri arasında sanıldığından daha çok çeşit hediye var. Babalık heyecanını ilk kez yaşayan babalar için Babalar Günü hediyesi olarak ilk babalar günü bebek önlüğü düşünülebilir. Bu hediye onların ilk babalar günü hediyesi olacağı için daha özel hissettirir. Benim babam bir tanedir diyenler için oscar başarı heykeli yerinde bir karar olacaktır. Babalar Günü hediyesi olarak yine Babalar Günü'ne özel resim baskılı kupa alınabilir. Babanızın baş harflerini taşıyan gömlekler, kişiye özel ahşap setler, babaya özel kupa bardaklar, uykusuna düşkün babalar için en baba yastıklar, kişiye özel mesajların ve fotoğrafların yer aldığı çakmaklar ya da telefon kılıfları, yılın en iyi babası yazılı ödül kupası, çok amaçlı çakılar, telefon, gömlek ve süveter ya da eşofman takımı ve ayakkabı gibi gibi pek çok seçenekten biri ya da bir kaçı Babalar Günü hediyesi olarak tercih edilebilir. Babalar Günü hediyesi istatistiklerine bakıldığında ilk sırayı telefon alıyor. Babasına akıllı telefon almak isteyenler bütçesine uygun marka ve modellere bakıyor.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Derdimi, neşemi, mutluluğumu, hüznümü, paylaştığım en iyi arkadaşımsın. Babalar günün kutlu olsun.
Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın sen. Babalar günün kutlu olsun benim canım babacığım. Babalar günün kutlu olsun.
Babacığım, sen bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
Canım babam, varlığın hep yüreğimi ısıtan sıcak bir güneşti, bu bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, iyi ki benim babamsın! Babalar günün kutlu olsun.
Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.
Fedakârlık, sabır, sevgi ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
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