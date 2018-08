"Bugün neyi yapamayacaklarını görmektedirler. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Ülkemizin birliği ve beraberliğinde nasıl tek yumuk olduysak bu ekonomik terörizme karşı da aynı anlayışı hep birlikte göstermeliyiz. ABD'nin attığı her adım milletimizi kuvvetlendirir. Çünkü eğer bugün etrafımızdaki coğrafyada ateş, huzursuzluk varsa, bu bölgeyi ve etrafımızdaki coğrafyayı geri kalmışlığa mahkum etmek istiyorlarsa bunun müsebbibi bellidir. Buna karşı özellikle terörle ve ülkemizin kalkınmasıyla ilgili verdiğimiz mücadelede Allah bizi adım adım muvaffak kılmaktadır. Birbirimizi anlayarak hissederek, duyarak, demokrasiyle ve milletle beraber bunu sağlayacağız."

Soylu, yılbaşından bu yana Türkiye'den terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını, ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının ise 91 olduğunun altını çizdi.

- "Kardeşiz, bunu bozamayacaklar"

"Devletimizin ve milletimizin ikna gücü, terör örgütünün ikna gücünü çok uzun yıllar sonra geçmiştir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Fiili olarak da psikolojik olarak da üstünüz. Şimdi ülkemizin hedeflerine koşma, bölgenin de kalkınma zamanıdır. En zor zamanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, devletimiz sizi yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Burada kahraman evlatlarımız var. Her biri çakı gibi, her birinin duruşu terör örgütlerini ürkütmekte ve korkutmaktadır. Her birinin kararlılığı, inancı, bu topraklara olan sevdası, bağlılığı, devletimize olan sadakati düşmana korku, dosta güven salmaktadır. Biz bunun anlayışı içindeyiz. Bu ülkenin değerlerinden, geleneklerinden, anlayışından, bize bırakılan emanetlerden ayrılmamaktır bize düşen. Büyüklerimize saygıdan, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, bize bırakılan yaratılmışların en şereflisinin insan olduğu gerçeğinden ayrılmamaktır. Kardeşiz, bunu bozamayacaklar. Dünden daha fazla geleceğiz."