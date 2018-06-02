AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz 24 Haziran'da değişimi ve dönüşümü yönetebilecek miyiz, yoksa eskiye mi döneceğiz, bunu oylayacağız. Bugün bize muhalefet eskiyi vadediyor." dedi.

Ünal, AK Parti İl Gençlik Kollarınca bir tesiste düzenlenen "Gençlerle Çay Sohbeti" programında, değişim ve dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın şu anda insanlığın önündeki en büyük tehlike ve tehdit olarak görüldüğünü dile getiren Ünal, Google tarafından başlatılan bir projenin, yapay zekaya sahip aygıtların kendi aralarında insanoğlunun çözemediği bir dil geliştirmesi dolayısıyla durdurulduğunu anımsattı.

Ünal, "belirsizlik ve kaos" kavramlarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün artık dünyada hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle. Avrupa yükselen ırkçılığın etkisiyle birlikte üzerinde yükseldiği değerleri inkar eden bir topluluk haline geldi. Amerika ise tamamen bir kafa karışıklığı içerisinde. Şu anda İngiltere, Rusya ve Türkiye önümüzdeki 10 yıla hazırlık yapan ülkeler olarak öne çıkıyor."