AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz 24 Haziran'da değişimi ve dönüşümü yönetebilecek miyiz, yoksa eskiye mi döneceğiz, bunu oylayacağız. Bugün bize muhalefet eskiyi vadediyor." dedi.
Ünal, AK Parti İl Gençlik Kollarınca bir tesiste düzenlenen "Gençlerle Çay Sohbeti" programında, değişim ve dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yapay zekanın şu anda insanlığın önündeki en büyük tehlike ve tehdit olarak görüldüğünü dile getiren Ünal, Google tarafından başlatılan bir projenin, yapay zekaya sahip aygıtların kendi aralarında insanoğlunun çözemediği bir dil geliştirmesi dolayısıyla durdurulduğunu anımsattı.
Ünal, "belirsizlik ve kaos" kavramlarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bugün artık dünyada hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle. Avrupa yükselen ırkçılığın etkisiyle birlikte üzerinde yükseldiği değerleri inkar eden bir topluluk haline geldi. Amerika ise tamamen bir kafa karışıklığı içerisinde. Şu anda İngiltere, Rusya ve Türkiye önümüzdeki 10 yıla hazırlık yapan ülkeler olarak öne çıkıyor."
Türkiye'nin 24 Haziran'da, "Değişimi ve dönüşümü yönetebilecek miyiz, yoksa eskiye mi döneceğiz?" oylaması yapacağını söyleyen Ünal, muhalefetin bugün eskiyi vadettiğini belirtti.
Hafızanın ve hatırlamanın önemini vurgulayan Ünal, "Bin yıl öncesini hatırlayacağız. Sultan Alparslan'ı hatırlayacağız. Malazgirt'te atının üzerinde dimdik duran Sultan Alparslan'ı hatırlamak zorundayız. Çünkü o gün Sultan Alparslan'ın iddiası neyse, bugün de burada bulunan gençlerin iddiası odur, o yüzden hatırlayacağız. O yüzden sık sık hatırlayın diyorum." ifadelerini kullandı.
- "İkiyüzlülüğe ve insani değerlerin yok edilmesine karşı geleceğiz"
Ünal, her türlü ikiyüzlülüğe ve insani değerlerin yok edilmesine karşı gelerek, mazlumların, mağdurların sesi olarak kutlu yürüyüşü devam ettireceklerini vurguladı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına değinen Ünal, şunları kaydetti:
"İsrail onlarca kişiyi Gazze'de şehit ederken hiç sesini çıkarmayacaksın, orada gazeteciler öldürülürken tek kelime yazmayacaksın ama Türkiye'de bir gazeteci anayasal suç işlediğinde, bir gazeteci darbeye karıştığında ve o gazeteciye karşı da anayasal zeminde hukuk gerektiğini yaptığında ayağa kalkacaksın, 'Gazetecileri niye hapsediyorsun' diye. İsrail gazeteci öldürdüğünde sesini çıkarma ama Türkiye'de darbeciler gazeteci kimliği altında darbeyi teşvik etsinler, onlar tutuklandığı zaman dünyayı ayağa kaldır. Biz bu ikiyüzlülüğe asla Türkiye olarak sessiz kalmayacağız."
Mahir Ünal, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.
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