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"Bugün Demirtaş'ı çıkarmak isterler, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 04:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Allah bunlara fırsat vermesin. Bunlar bugün Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak isterler, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler. Zihinleri belli, anlayışları belli, bunlara verilecek en güzel cevap, sandıkta verilecek cevaptır" - "Eşinize, dostunuza, akrabanıza söyleyin, 24 Haziran'da sandığa gitsin. Bu kadar darbeler geçti, biz neyle yendik bunları? Oy ile sandık ile yendik. Gezi olaylarını neyle yendik? 17-25 Aralık darbesi, 2014 yılında Mart ayında bu ülkede seçim oldu. Bu millet, darbeyi de, geziyi de sandığa gömüverdi. 15 Temmuz'da darbe oldu 2016'da, 2017'de Türkiye referanduma gitti, darbenin kapağını kapattı, milletin gücü budur"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında kaosa sürüklenmek istediğini ifade ederek, "Allah bunlara fırsat vermesin. Bunlar bugün Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak isterler, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler. Zihinleri belli, anlayışları belli, bunlara verilecek en güzel cevap, sandıkta verilecek cevaptır." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu.

Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla sahur programında bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı.

Soylu, 24 Haziran'da herkesin sandığa gitmesi çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Eşinize, dostunuza, akrabanıza söyleyin, 24 Haziran'da sandığa gitsin. Bu kadar darbeler geçti, biz neyle yendik bunları? Oy ile sandık ile yendik. Gezi olaylarını neyle yendik? 17-25 Aralık darbesi, 2014 yılında Mart ayında bu ülkede seçim oldu. Bu millet, darbeyi de geziyi de sandığa gömüverdi. 15 Temmuz'da darbe oldu 2016'da, 2017'de Türkiye referanduma gitti, darbenin kapağını kapattı, milletin gücü budur. Şimdi Türkiye'nin geçmişte yaşadığı bütün sıkıntıların fermuarını kapatmak istiyorum. Yepyeni bir geleceğe hep birlikte adım atmak istiyorsak, hep beraber 24 Haziran'da gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en güzel hediyeyi, güçlü bir parlamentoyu, güçlü bir hükümeti ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber oluşturalım. Gençlerimiz rahat etsinler, yarınlara umutla baksınlar, artık bizi uluslararası sermaye sıkıştıramasın. Faiz baronlarına teslim olan bir Türkiye değil, ekonomik krize sürekli itilmeye çalışılan bir Türkiye değil, siyasal iradesiyle, siyasal istikrarıyla beraber yarına güçlü adımlar atan bir Türkiye'yi, nasıl çıplak ellerinizle F-16'ları durdurmuşsanız, nasıl çıplak ellerinizle tankları durdurmuşsanız, bu milletin namusunu, demokrasiyi kurtarmışsanız şimdi de o çıplak ellerinizle beraber Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldız ülkesi haline getirmek sizin elinizdedir."

Soylu, Türkiye'nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında kaosa sürüklenmek istendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah bunlara fırsat vermesin. Bunlar bugün Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak isterler, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler. Zihinleri belli, anlayışları belli, bunlara verilecek en güzel cevap, sandıkta verilecek cevaptır. İşimizi yarım bırakmayalım, terörle mücadelemize devam edelim. Türkiye'nin işi çok, yapacağı çok işi var; hem kendi memleketimiz için hem de dünyaya söyleyecek çok şeyi var. Bizi 7 Haziran ve 1 Kasım arası makasa almak isteyenler, bizi iki darbe arası bir makasa almak isteyenlere ne olursunuz müsaade etmeyin."

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra burada vatandaşlarla sahur yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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