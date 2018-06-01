"Bugün gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'sini biz atadık"

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, " Biz geldiğimizde 500 binin üzerinde öğretmen vardı. Bu yıl da eylüle kadar 25 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz. 610 bin kadar öğretmeni atamış olacağız. Bugün gördüğünüz her 3 öğretmenin ikisi, bizim atadığımız öğretmendir." dedi.

Yılmaz, Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'da milli gelirden eğitime en fazla kaynak ayıran ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Kaliteli eğitim için ikili eğitimin kaldırılacağını ifade eden Yılmaz, "Ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. 47 bin dersliğimiz yapılıyor. 2020'de Türkiye'de ikili eğitimi tamamen ortadan kaldıracağız. Niçin? Daha kaliteli bir eğitim verelim diye." şeklinde konuştu.

Eğitimin en önemli unsurunun öğretmen olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Binalar, akıllı tahtalar, tablet, bilgisayar öğretmez. Öğretmen varsa ders yapılır. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen atadık. Cumhuriyet döneminde hiçbir zaman bu rakam olmadı. Biz geldiğimizde 500 binin üzerinde öğretmen vardı. Bu yıl da eylüle kadar 25 bin öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz. 610 bin kadar öğretmeni atamış olacağız. Bugün gördüğünüz her 3 öğretmenin ikisi, bizim atadığımız öğretmendir. Özlük haklarında da iyileşme yaptık. 2002'de haftada 15 saat ek dersle birlikte almış olduğu miktar 635 liraydı. Bunu dolara çevirdiğinizde 378 dolar ediyor. Şimdi ek dersle beraber 3 bin 880 liraya kadar çıkıyor. Öğretmenler ek gösterge istiyordu. Görevdeki öğretmenlerimiz, emekli öğretmenlerimize 3 bin 600 ek gösterge vereceğiz. Bu ne demektir mevcut maaşlarına 500 liranın üzerinde bir miktarın eklenmesi demektir."