Bügün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugün yani 2 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Dün akşam saatlerinden itibaren yurdun batısını etkilemeye başlayan yağmurlu hava adım adım geride kalıyor. Yarın Türkiye’nin doğusunda yaşanacak hava kısa süreli soğumayla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yüksek şehirlerinde kısa süreli kar yağışları etkili olacak. Ardından çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları adım adım yükselecek. Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar 20 dereceye kadar erişecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
HAFTA ORTASINDAN SONRA YAZ GİBİ GÜNLER…
Hafta ortasından sonra yurdu tamamen terk edecek yağışlarla beraber hava sıcaklıkları da yükselecek. Türkiye güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde bir havayı yaşayacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23
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