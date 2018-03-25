Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün, yani 25 Mart Pazar günü için son dakika uyarısı geldi. MGM verilerinden edinilen bilgilere göre, yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağışlara ve aşırı soğuklara karşı uyardı.

Meteoroloji'nin raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR SAATTE 50 KM'Yİ BULABİLİR



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.