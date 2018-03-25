Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün, yani 25 Mart Pazar günü için son dakika uyarısı geldi. MGM verilerinden edinilen bilgilere göre, yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağışlara ve aşırı soğuklara karşı uyardı.
Meteoroloji'nin raporuna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR SAATTE 50 KM'Yİ BULABİLİR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye ve Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GİRESUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması
Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum