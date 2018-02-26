Bugün herkes Erdoğan ile Davutoğlu'nu arayacak!

Bugünün Erdoğan için farklı bir anlamı bulunuyor. Çünkü bugün (26 şubat) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü. 1954 Kasımpaşa doğumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 65 yaşına bastı.

DOĞUM GÜNÜNDE CEZAYİR’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Atatürk Havalimanı’ndan Cezayir’e hareket edecek. Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan Afrika turu kapsamında, Cezayir’den sonra sırasıyla Moritanya, Senegal ve Mali’yi ziyaret edecek.

DAVUTOĞLU’NUN DA DOĞUM GÜNÜ

1959 Konya doğumlu Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün 60 yaşına girdi. Üç yıl önce ikilinin doğum günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısına denk gelmiş ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan’a çifte doğum günü pastası kesilmişti.