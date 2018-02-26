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Bugün herkes Erdoğan ile Davutoğlu'nu arayacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 08:46 | Son Güncelleme

26 Şubat 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. yaşına bastı.

Bugün herkes Erdoğan ile Davutoğlu'nu arayacak!

Bugünün Erdoğan için farklı bir anlamı bulunuyor. Çünkü bugün (26 şubat) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü. 1954 Kasımpaşa doğumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 65 yaşına bastı.

DOĞUM GÜNÜNDE CEZAYİR’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Atatürk Havalimanı’ndan Cezayir’e hareket edecek. Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan Afrika turu kapsamında, Cezayir’den sonra sırasıyla Moritanya, Senegal ve Mali’yi ziyaret edecek.

DAVUTOĞLU’NUN DA DOĞUM GÜNÜ

1959 Konya doğumlu Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün 60 yaşına girdi. Üç yıl önce ikilinin doğum günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısına denk gelmiş ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan’a çifte doğum günü pastası kesilmişti.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
KEŞKE BAŞKA BİR ÜLKEDE YAŞASAYDIN ERDOĞAN...
toplum neyi hakederse Allah O’nu verirmis.üzüldügüm bir adamin sözüne bu kadar biat edilirmi? dün terörist dediginde alkislayanlar bugün dostum denildiginde de alkisliyor..bu kadar Mal olunmaz yaa...pyd ye Ilk silahi kim verdi? Erdoğan...eee niye bu KADAR omurgasizsiniz ya.bu carpik politikanin binde birini CHP yapsa defe tutardiniz...cahilsiniz anladik ama biraz serefli olun bari...
Allah ömrünü hayırlı uzun eylesin Reisin
allah hayırlı uzun ömürler versin doğum günün kutlu ve mutlu olsun reis :)
Allah sizi ahirette onunla hasreylesin...caldiklariyla cirptiklariyla suriyede katletdigi coluk cocuklarla...
@selahattin_afsin_1969 amin, aynı duayı emin ol bizde sizin için ediyoruz sende de amin.
Allah sana hayırlı ömürler versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin...
Evinde al besle ulan ozaman, bizim ne sucumuz var
Artık İstanbul kartla her yere bedava gidebilir.Doğum günün kutlu olsun reis.Artık bir sahil kasabasında torunlarınla vakit geçirme zamanın gelmiş.
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