''Bugün karşılaştığımız tehdit terörizmdir"

OTTAWA (AA) - Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kanada'da yayımlanan bir dergideki makalesinde, ''Terör örgütlerinin kontrol tesis ettikleri alanlarda devletmiş gibi hareket etmeleri artık hafife alınamaz.'' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ünal, Ottawa Life Magazine isimli dergideki "Günümüzün En Büyük İnsani Kriziyle Kim Uğraşıyor?" başlıklı makalesinde, Türkiye'nin 3,5 milyon çaresiz insana ev sahipliği yapmak suretiyle Suriye ve Irak'taki insani krize verilen insani tepkinin tam da merkezinde yer aldığını ifade etti.

İnsanlığın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığı en büyük mülteci krizinde Türkiye'nin, uluslararası camiadan yardım almadan bugüne kadar 30 milyar ABD dolarından fazla harcama yaptığına işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

''Bugün karşılaştığımız tehdit ise terörizmdir. Türkiye, DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon'un kuruluşundan beri koalisyonda merkezi bir rol oynamıştır. Türkiye; DEAŞ'ı 2005'te birçok müttefikimizden önce terör örgütü ilan etmiş, 60 bin şüpheli yabancının Türkiye'ye girmesini engellemiş, bu gibi yaklaşık 10 bin şahsı sınır dışı etmiş, binden fazla teröristi yargının önüne çıkarmıştır. 2016'da düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin kilometrekareden geniş bir alan ve 250'den fazla köy DEAŞ'tan temizlenmiş böylece 120 bin Suriyeli evlerine dönmüştü. Yerlerinden Edilmiş Kişilerin dönüşü ile bu bölgedeki Suriyelilerin sayısı 720 bini aşmıştır.''