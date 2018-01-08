Bugün ne konuştuk? İşte 24 saatin özeti

İşte Türkiye ve dünya gündeminde gün boyunca yaşanan gelişmelerden öne çıkan haberler...
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum