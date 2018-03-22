Bugün Regaip Kandili! Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Regaip Kandili, bu gece idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.
Bunların dışında Regaip Kandili’nde geceyi değerlendirmek isteyenler televizyonlarda yayınlanacak kandil programlarını merak edip araştırıyor. Regaip Kandili için hazırlanmış programların hangi kanalda saat kaçta olacağı bilgisini haberimizde topladık. Regaip Kandili programları için kanallar hangi mekanları seçti, programda kimler yer alacak? İşte detaylar…
Regaip Kandili’ne özel programlar hazırlayan kanallar, ayrı mekanlarda yayınlar yapacaklar.
1. Regaip Kandili Özel programı Yozgat Çapanoğlu Cami'nden canlı yayınla TRT1'de ekrana geliyor. Bu yayın aynı zamanda TRT Avaz ile TRT Diyanet kanallarından da yayınlanacak. TRT 1 canlı yayını ile Regaib Kandili programını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
TRT 1 Regaib Kandili Özel Programı İzle (20.00)
2. Regaip Kandili bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği özel bir organizasyonla Fatih Camii'nden ihya edilecek. Bu mübarek gecenin öneminin anlatılacağı Regaip Kandili Özel programı, Türkiye’nin önde gelen hafız ve mevlithanları ile Necmettin Nursaçan'ın dualarıyla devam edecek.
Kanal 7 Regaip Kandili Özel Programı İzle (20.00)
3. Kanal D’de Regaip Kandili Özel Programı 02.15’de başlıyor. M. Fatih Çıtlak'ın sunumu ile stüdyoda konukları ile yapılacak programda Regaip Kandili hakkında merak edilenlere cevap verilecek. Kanal D’deki Kandili programını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Kanal D Regaip Kandili Özel Programı İzle (00.15)
4. ATV kanalı Regaip Kandili özel programını Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sunumu ile 23.15’de ekrana getirecek. Nihat Hatipoğlu, Regaip Kandili Özel Programı’nda geceye özel bilgiler verecek, geceyi nasıl değerlendirmek gerektiğine dair bilgiler anlatacak ve Kandili duası ile tamamlayacak. ATV’deki Regaip Kandili programını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
ATV Regaip Özel Programı İzle (23.15)
Show TV Regaip Kandili Özel Programı İzle (01.30)
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