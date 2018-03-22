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Bugün Regaip Kandili! Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 07:16 | Son Güncelleme

İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, bugün, 22 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek. Hangi kanal, saat kaçta kandil programı yayınlayacak? Regaip Kandili Özel Programı hazırlayan kanalları (TRT 1, Kanal 7, ATV, Show TV, Kanal D, Fox TV) ve saat kaçta yayınlanacakları, programın içerikleri ile online izleyebileceğiniz canlı yayın linklerini sizler için hazırladık. İşte Regaip Kandili özel programları ...

Bugün Regaip Kandili! Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Regaip Kandili, bu gece idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Bunların dışında Regaip Kandili’nde geceyi değerlendirmek isteyenler televizyonlarda yayınlanacak kandil programlarını merak edip araştırıyor. Regaip Kandili için hazırlanmış programların hangi kanalda saat kaçta olacağı bilgisini haberimizde topladık. Regaip Kandili programları için kanallar hangi mekanları seçti, programda kimler yer alacak? İşte detaylar…

REGAİP KANDİLİ PROGRAMLARI 22 MART PERŞEMBE

Regaip Kandili’ne özel programlar hazırlayan kanallar, ayrı mekanlarda yayınlar yapacaklar.

1. Regaip Kandili Özel programı Yozgat Çapanoğlu Cami'nden canlı yayınla TRT1'de ekrana geliyor. Bu yayın aynı zamanda TRT Avaz ile TRT Diyanet kanallarından da yayınlanacak. TRT 1 canlı yayını ile Regaib Kandili programını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TRT 1 Regaib Kandili Özel Programı İzle (20.00)

2. Regaip Kandili bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği özel bir organizasyonla Fatih Camii'nden ihya edilecek. Bu mübarek gecenin öneminin anlatılacağı Regaip Kandili Özel programı, Türkiye’nin önde gelen hafız ve mevlithanları ile Necmettin Nursaçan'ın dualarıyla devam edecek.

Kanal 7 Regaip Kandili Özel Programı İzle (20.00)

3. Kanal D’de Regaip Kandili Özel Programı 02.15’de başlıyor. M. Fatih Çıtlak'ın sunumu ile stüdyoda konukları ile yapılacak programda Regaip Kandili hakkında merak edilenlere cevap verilecek. Kanal D’deki Kandili programını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Kanal D Regaip Kandili Özel Programı İzle (00.15)

4. ATV kanalı Regaip Kandili özel programını Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun sunumu ile 23.15’de ekrana getirecek. Nihat Hatipoğlu, Regaip Kandili Özel Programı’nda geceye özel bilgiler verecek, geceyi nasıl değerlendirmek gerektiğine dair bilgiler anlatacak ve Kandili duası ile tamamlayacak. ATV’deki Regaip Kandili programını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

ATV Regaip Özel Programı İzle (23.15)

  1. Show TV kanalı, Regaip Kandili özel programında; “Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Regaip Kandili” programında merak edilenler yanıt bulacak. Kandilde nasıl ibadet etmeliyiz? Nasıl dua etmeliyiz? 3 Aylar’ın başında nasıl ibadet edilmedi? Tüm bu soruların cevaplarının aranacağı,“Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Regaip Kandili”nde izleyicilerden gelen sorular da cevaplanacak. Show TV'de Regaip Kandili programını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Show TV Regaip Kandili Özel Programı İzle (01.30)

  1. Fox TV, Regaip Kandili özel programı, Fatih Savaş'ın sunumuyla 00.15'de başlayacak. Fox TV'de Regaip Kandili programını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Fox TV Regaip Kandili Özel Programı izle (00.15)

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