Bugün Regaip Kandili! Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Regaip Kandili, bu gece idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Bunların dışında Regaip Kandili’nde geceyi değerlendirmek isteyenler televizyonlarda yayınlanacak kandil programlarını merak edip araştırıyor. Regaip Kandili için hazırlanmış programların hangi kanalda saat kaçta olacağı bilgisini haberimizde topladık. Regaip Kandili programları için kanallar hangi mekanları seçti, programda kimler yer alacak? İşte detaylar…

REGAİP KANDİLİ PROGRAMLARI 22 MART PERŞEMBE

Regaip Kandili’ne özel programlar hazırlayan kanallar, ayrı mekanlarda yayınlar yapacaklar.