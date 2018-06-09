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"Bugün Türkiye'de huzur var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 04:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bugün Türkiye'de huzur var, Doğu'da, Güneydoğu'da, Kars'ta, Iğdır'da, Ağrı'da, Elazığ'da, Tunceli'de, Bingöl'de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de her tarafta huzur var. PKK'dan bir tane eser yok, dağlara sıçan gibi kaçtılar. Şimdi sınırlara doğru itiyoruz onları" - "Şimdi hani birisi apolet sökecek ya 6-7 Ekim olaylarını tahrik eden, 53 vatandaşımızın katledilmesine sebebiyet veren, bu belediyelerin de teröre destek, yardım ve yataklık yapmasını sağlayan Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmaya çalışıyor. Onun yardımcıları da var, birisi Karamollaoğlu, yazıklar olsun. Öbürü de güya 'milliyetçiyim' diye bize afra tafra yapan Akşener, yazıklar olsun"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye'de huzur var, Doğu'da, Güneydoğu'da, Kars'ta, Iğdır'da, Ağrı'da, Elazığ'da, Tunceli'de, Bingöl'de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de her tarafta huzur var. PKK'dan bir tane eser yok, dağlara sıçan gibi kaçtılar. Şimdi sınırlara doğru itiyoruz onları." dedi.

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Esenler'de teravih namazını kıldıktan sonra halka hitap etti, vatandaşlarla sahur yaptı.

Soylu, Türkiye'de son 16 yılda büyük değişimler olduğunu belirterek, "Bu ülkede vatandaşlar, yazın çocuklarını Kur'an Kursu'na ancak 15 yaşından sonra gönderebiliyorlardı. Her 100 liranın 85-86 lirası vergi gelirlerinden faize giderdi, bugün artık 10 lirası gidiyor. Eskiden Almanya'dan gurbetçiler gelirdi, derlerdi ki, 'Eğer biz hasta olursak, Almanya'nın uçağı bizi alır buradan Almanya'ya götürür.' Şimdi onlar sağlıkta gerilediler, biz bugün dağ başına ambulans uçak, helikopter gönderen bir Türkiye oluşturduk." diye konuştu.

Bakan Soylu, uyuşturucu konusunda büyük işler başardıklarını anlatarak, "Kimyasal uyuşturucunun nerede üretildiğini biliyor musunuz? Belçika, Hollanda, Avusturya, Danimarka onun üzerinden diye Türkiye'ye geliyor. Dün sabah Türkiye'de üretmeye çalışan kişileri de suç üstü yakaladık." dedi.

Uyuşturucu konusunda çok titizlilikle çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Pakistan-Afganistan hattında, 40 yıldır Afganistan'da zulüm var. Oradaki kardeşlerimiz zulüm içerisinde. Oradan da doğal uyuşturucuyu buraya getirmeye çalışıyorlar. Peki Afganistan'da Amerika'nın büyükelçisi kim şimdi? 15 Temmuz'da Türkiye'de büyükelçi olan kişi. Oraya gitti, 5 bin kilo afyon, eroin üretiliyordu, bir yılda afyon, eroin üretimi 9 bin tona çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adaylarını da eleştiren Soylu, şöyle konuştu:

"Eskiden Kandil bizim için bir meseleydi, şimdi Kandil bizim için bir zamanlama. Güya orada bir koridor oluşturacaklar, Afrin'de bir güç oluşturacaklar, bir tarafta Kandil, bir tarafta ortası, bir tarafta Afrin, o bölgenin tamamını ele geçirecekler, oradan da istedikleri gibi enerji hattını götürecekler, Türkiye'yi ve buradaki ülkelerin tamamını baypas edeceklerdi. Ne oldu? Türkiye gücüyle beraber hafif bir girdi, teröristleri etkisiz hale getirdi. Şimdi hani birisi apolet sökecek ya, 6-7 Ekim olaylarını tahrik eden, 53 vatandaşımızın katledilmesine sebebiyet veren, bu belediyelerin de teröre destek, yardım ve yataklık yapmasını sağlayan Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmaya çalışıyor. Onun yardımcıları da var, birisi Karamollaoğlu, yazıklar olsun. Öbürü de güya 'milliyetçiyim' diye bize afra tafra yapan Akşener, yazıklar olsun. Peki biz niye terörle mücadele yaptık o zaman, niye evlatlarımız şehit oldu?"

- "Bugün Türkiye'de huzur var"

Türkiye'nin bir huzur ülkesi olduğunu belirten Soylu, "Bugün Türkiye'de huzur var, Doğu'da, Güneydoğu'da, Kars'ta, Iğdır'da, Ağrı'da, Elazığ'da, Tunceli'de, Bingöl'de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de her tarafta huzur var. PKK'dan bir tane eser yok, dağlara sıçan gibi kaçtılar. Şimdi sınırlara doğru itiyoruz onları." dedi.

Soylu, Esenler'de vatandaşlarla sahur yaptığı sırada burada ikamet eden ve Rize'den gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da çalışmalara iştirak etti.

Bak, Rize'den geldiğini, seçim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 24 Haziran'daki seçimlerde zaferi kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Soylu ve Bak, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

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