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Buharkent'te yağmur ve rüzgar inciri vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde mevsim normallerinin dışında 2 gün boyunca yağan yağmur ve şiddetli rüzgar, incirin kalitesini ve verimini düşürdü.

Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde mevsim normallerinin dışında 2 gün boyunca yağan yağmur ve şiddetli rüzgar, incirin kalitesini ve verimini düşürdü.

Buharkent'te 20 bin 500 dönüm alanda incir üretimi yapılırken, geçen pazar ve pazartesi günü yağan yağmur ve şiddetli rüzgar, ürüne büyük ölçüde zarar verdi. Yağmurdan önce kilosu 2.5 ila 3 lira arasında değişen ürünün, yağmur sonrası kalitesi düşünce, alıcı bulunamadığı belirtildi.

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, "Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmurlar, incir üreticilerimizin çok büyük zarara uğramalarına neden oldu. Olumsuz iklim şartlarına ve doğal afete maruz kaldık. İncirin en sevmediği şey, olgunluk döneminde lodosa ve neme maruz kalması. İşte bizim yaşadığımız budur. İncirde kalite ve rekolte kaybına uğramış durumdayız. Sadece Buharkent ilçesi olarak zararımız yaklaşık 37 milyon 500 bin lira civarında. Kuru incirde ise rekoltemiz yüzde 25'lere kadar düştü. Bununla birlikte toplam 64 milyon TL'lik bir zararımız var. Kaymakamlığımızın başkanlığında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan incir üreticilerimizin borçları için komite kararı alındı. Ayrıca afet fonuna başvuru yapıldı. İncir üreticilerimizin, çiftçilerimizin zararlarının giderilmesi için bu çalışmalarımızın olumlu sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi.

Bölgede inceleme yapan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Rıza Posacı ise "Bu tür zararların TARSİM kapsamına alınmasını ve karşılanmasını istiyoruz. TBMM Tarım Komisyonunda üyeyim. Çalışma yapıyoruz. İncirimizin yağmur nedeniyle uğradığı zararların TARSİM kapsamına alınarak, karşılanmasını istiyoruz. İncir üreticilerimizin zararları için kanun çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılacaktır. Zararlarının karşılanması için Tarım Komisyonumuzda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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