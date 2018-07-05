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Bujiteri dükkanını eczaneye çevirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Adana'da 100 polisin katılımıyla yapılan denetimde bir bujiteri dükkanının arka kısmındaki odada satış amaçlı bulundurulan çok sayıda ilaç ele geçirildi - İş yeri sahibi gözaltına alındı

Adana'da polis ekipleri yaptıkları denetimde bir bujiteri dükkanının arka kısmındaki odada çok sayıda ilaç bulundu.

Yaklaşık 100 polisin katılımıyla merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde yapılan uygulamada bazı iş yerlerinde arama yapıldı.

Denetim için bir bujiteri dükkanına giren ekipler kontroller sırasında iş yerinin arka tarafında bir oda olduğunu tespit etti. Odada arama yapan polisler satış amaçlı bulundurulan çok sayıda ilaç ele geçirdi.

Bunun üzerine Suriye uyruklu iş yeri sahibi sorgulanmak üzere Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, ilaçlar da İl Sağlık Müdürlüğünden çağrılan yetkililere teslim edildi.

Yapılan kontroller sırasında yol izin belgesi olmadan başka şehirlerden kente izinsiz geldikleri belirlenen bazı Suriyeliler de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana polis sığınmacı Suriye Uygulama

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