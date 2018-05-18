HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

Habertürk'ten CNN Türk'e transfer olan spiker Buket Güler ana haber bülteninin açılışında talihsiz bir hataya imza attı.

Spiker Buket Güler bültenin açılışında ''Habertürk ekranlarından merhaba'' ifadesini kullandı.

HATASINI HEMEN FARK ETTİ

Hatasını hemen farkeden Güler izleyicilerden özür dileyerek bu kez ''CNN Türk ekranlarından merhaba'' şeklindeki anonsunu yeniledi.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli Kudüs mitinginde konuştuErdoğan, Yıldırım ve Bahçeli Kudüs mitinginde konuştu
Salih Mirzabeyoğlu son yolculuğuna uğurlandıSalih Mirzabeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buket güler Habertürk cnn türk haber bülteni canlı yayın kazası

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 17 yorum
kadın canlı yayinda küçuk bir dil sürçmesi yapmiş normaldir. mynet siz haberi yazarken bile yanliş yaziyorsunuz birazda kendinize bakın
sıkıntı yok devam. bir dahaki proğrama selamün aleyküm diyebilirsin. türkiye islam ülkesi
olur böyle şeyler. kamera karşısında konulmak oldukça zordur.
Farketmez,hepsi yalayici,hepsi yandaş,hepsi şakşakci.
işten yarın cıkarırlar..demirören duymasın
olabilir ne varki bunda
ee ne faark eder ha haberturk ha cnnturk 2 side ayni kapiya cikiuor
artık çok da farketmiyor.... Aynı tip haberler..
mynet cok boş işlerle ugrasıyonuz
ben torpille değil habertürkten geldim demenin fransızcası. yanlışlık falan yok bunlar ağır kaşar
NE FARKEDER HABERTURK CNN NTV TRT AKP NİN BUNU BİLMEYENMI KALDI
yalaka kontenjanında sıkıntı var tabi.. aynı isimler dolanıp duruyor.
olur ne olmus yani...insandir hata yapar.aliskanlik
mesleki deformasyon
"Yandaştv ekranları" desin. Artık iki kanal hariç hepsine uyar.
Kadın,dün gece hiç tanımadığı bir erkeğe usulca sokulup merhabamı demiş ? Bültene başlarken merhaba demiş bunda ne varki?
ne olmuş yani
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.