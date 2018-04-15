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Bükreş’te ışık festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Bükreş’te ışık festivali

Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen "Işık Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 4'üncüsü, 12-15 Nisan tarihlerinde yapılan festivale on binlerce kişi katıldı.

Bükreş’teki Zafer Caddesi'nin trafiğe kapatılması sonrasında 27 noktada gerçekleştirilen ışık gösterileri izleyenlere görsel bir ziyafet sundu.

Bükreş’in en tanınmış binalarının ışık ve lazer şovlarıyla boyandığı festival için farklı ülkelerden gelen onlarca sanatçı, hazırladıkları gösterilerle kenti renklendirdi.

Bükreş’in tanınmış binaları arasında yer alan tiyatroları, müzeleri ve Bakanlık binaları üzerinde göz kamaştıran görüntülerin oluştuğu festival, 2015 yılından bu yana yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bükreş Işık Festivali Romanya

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