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Bulanık görevlendirmeyle ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Muş'ta İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bulanık Belediyesi, terör nedeniyle yıllardır ihmal edilen altyapı ve sosyal belediyecilik alanındaki birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturdu - Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan: - "Bulanık terörden ciddi anlamda zihinsel ve fiziksel tahribat yaşamış bir ilçemiz. Bunu gördük. Bu tespitle birtakım projelere başladık" - "Bulanık bir asırlık ilçe. Bir asırda yapılmayan hizmeti, bir yılda ifa etmeye çalışıyoruz. Projelerimizi tamamladık. 90 içme suyu, 100 kanalizasyon ve 15 ishale hattı, 4 kilometre de yağmur suyu hattı olmak üzere İller Bankasının yüzde 50 hibe desteğiyle 51 milyon liralık projeyi hayata geçirdik"

İBRAHİM YALDIZ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık Belediyesi, yılladır terörle anılan ilçede bugüne kadar yapılmayan altyapı ve sosyal belediyecilik alanında birçok hizmeti hayata geçirdi.

Daha önce terör ve eski DBP'li belediyenin devletin kaynaklarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktarması nedeniyle yapılmayan belediye hizmetleri, görevlendirmenin ardından hayata geçirilerek ilçenin çehresi değiştirildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen kararlı mücadelenin ardından huzur ve güvenin sağlandığı ilçede, sokak sağlıklaştırılması, içme suyu, kanalizasyon, her mahalleye bir park, sıcak asfalt, kilitli parke, semt sahaları, aydınlatma direkleri, mezbaha, yeni imar yolları, kültür merkezi, mesire alanı, kültür ve sosyal aktiviteler alanındaki projelerin hayata geçirilmesi vatandaşların da takdirini topluyor.

Daha önce teröristlerce defalarca tahrip edilen ilçede şimdi huzur ve güven hakim.

- "Bir asırda yapılmayan hizmeti, bir yılda yapmaya çalışıyoruz"

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yıllarca terör örgütü yüzünden büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek "Bulanık terörden ciddi anlamda zihinsel ve fiziksel tahribat yaşamış bir ilçemiz. Bunu gördük. Bu tespitle birtakım projelere başladık." dedi.

Bu projelerin en başında altyapıyla ilgili hizmetlerin geldiğini anlatan Uzan, şöyle konuştu:

"Bulanık bir asırlık ilçe. Bir asırda yapılmayan hizmeti, bir yılda ifa etmeye çalışıyoruz. Projelerimizi tamamladık. 90 içme suyu, 100 kanalizasyon ve 15 ishale hattı, 4 kilometre de yağmur suyu hattı olmak üzere İller Bankasının yüzde 50 hibe desteğiyle 51 milyonluk projeyi hayata geçirdik. Şükürler olsun insanımız görüyor ve bundan mutluluk duyuyor. Çünkü insanlarımızın bizden yegane taleplerinden biri altyapıydı. Burada insanlar yeraltı suyuyla yaşamlarını idame ettiriyor. Birçok apartmanın artezyen kuyu ile idare ettiğini görüyoruz. Şehrin yüzde 30'unda kanalizasyon görüyoruz. Bu problemi bertaraf etmek adına projemiz devam ediyor. Aynı zamanda kaldırım yapma ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız da sürüyor."

Sokak sağlıklaştırması projesi kapsamında görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak adına belediye binasının dış cephesini ahşap desenli betopanla giydirmeye başladıklarını ve bunun için yaklaşık 1,5 milyon lira kaynak ayırdıklarını aktaran Uzan, ana caddeyi bu kapsamda iyileştirerek güzel bir görünüm kazandıracaklarını dile getirdi.

Uzan, "Her mahallede bir park" sloganı ile birçok mahallede belirledikleri alanlara çocuk ve gençler için oyun grupları kurduklarını ifade etti.

Ciddi anlamda aydınlatma probleminin yaşandığı ilçe merkezi ve mahallelerde aydınlatma direkleri diktiklerine işaret eden Uzan, şunları söyledi:

"Çok da güzel oldu. Vatandaşlarımızdan takdir topluyor. Engelsiz Yaşam Merkezi projemiz var. Çalışmaları tamamlanan proje ihale aşamasında. İlçede çalışan memurların çocuklarını bırakacak bir yeri yok. Atıl durumdaki bir anaokulumuzu kreş ve gündüz bakımevine çeviriyoruz. Eylül dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz. Öte yandan sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Yeni doğum yapan annelere 'Hoş Geldin Bebek' paketi veriyoruz."

- "Borcumuzu ödedik, belediyeyi düze çıkardık"

Vatandaşların gönüllerine dokunmayı ihmal etmediklerini, toplumla teması koparmamaya çalıştıklarını vurgulayan Uzan, şöyle devam etti:

"Belediyemizin geçmişte olan bütçesini, o kurumsallaşmamış yapıyı devraldık. Piyasaya olan borcumuzu temizlediğimiz gibi belediyeyi bir düzlüğe çıkardık. Belediyeyi bir şirket mantığıyla yönetmeye çalışıyoruz çünkü belediyeyi küçülterek hantallığını ortadan kaldırmak, kurumsal yapıyı tekrar inşa etmek, vatandaşa hizmetin kalitesini doğru şekilde yansımasını sağlamak önem arz ediyor. Bunu da çözmeye çalışıyoruz. Belediyenin 3 milyon borcunu ödedik. SGK ve Maliye'ye olan borcumuzu yapılandırdık. Personele 1,5 milyon lira borç vardı. Bunu 580 bin liraya düşürdük. Belediyemizi daha işler bir pozisyona getirdik. Devlet tarafından vatandaşımız için gönderilen parayı yine vatandaşımıza hizmet olarak dönüştürüyoruz."

Kaldırım, yol ve altyapı hizmetlerinin belediyelerin temel görevi olduğuna dikkati çeken Uzan, şunları kaydetti:

"İnsanlar hizmetlerimizi takdir ediyor ve destekliyor. Kimi insanımız 'Seçim olmasın, belediye kayyum ile devam etsin.' istiyor. Vatandaşımıza bu sürede 'Hak ve hukukunuzu en iyi şekilde savunacağız.' diyoruz. Vatandaşlarımız belediyeyi işler şekilde görmekten mutluluk duyuyor. Temizlik çalışmalarına ağırlık vermemiz, her caddeye çöp konteyneri koyarak düzenli şekilde temizlik çalışması yürütmemiz bile inanılmaz bir memnuniyet uyandırdı. İnsanımız daha fazla hizmet bekler hale geldi. Şükürler olsun mutluyuz. Vatandaşımızın da desteğini göstermesi bizi mutlu ediyor."

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altyapı Bulanık Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan Hizmet muş terör

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