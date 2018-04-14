Bulanık ilçesinde Z-Kütüphane açılışı

Muş’un Bulanık ilçesinde Süleymanpaşa İlkokulu ve Ortaokulu’nda kurulan zenginleştirilmiş kütüphanenin (Z-Kütüphane) açılışı gerçekleştirildi.

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Süleymanpaşa İlkokulu ve Ortaokulu Z-Kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Bulanık ilçesinde eğitim-öğretim veren Süleymanpaşa İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri kendi çabaları sonucu ve alınan desteklerle okullarına öğrencilerinin her anlamda faydalanabileceği geniş kitap kapasitesiyle zenginleştirilmiş kütüphaneyi kazandırdılar. Açılışı gerçekleştirilen Z-Kütüphanenin öğrenciler adına hayırlı olmasını dileyen Kaymakam ve Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, açılışına dâhil olduğum için kütüphanemizin çocuklarımız için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burada emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip’in de bulunduğu açılış törenine okul müdürleri ve kuru amirleri de davet edilerek kütüphanenin açılış için pasta kesildi. Zenginleştirilmiş kütüphaneyi inceleyen Kaymakam ve Başkan Vekili Uzan, kitapları inceleyerek bütün okullarda bu tarz kütüphanenin yer alması gerektiğini belirtti. Açılıştan sonra okul müdürleri ile istişare eden Uzan, okullarının ihtiyaçlarını sorarak birincil ağızdan isteklerini dinledi. İlçenin kalkınmasında eğitimin önemli bir rolü olduğunu belirten Uzan, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Bu anlamda eğitime verilen her destek kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Okul müdürü Tekin Erdoğan ise, “Zenginleştirilmiş kütüphanemizde donatılar öğretmen arkadaşlarımız ile karşıladık. Kütüphanemizde boyama konusunda yardımcı olan Mal Müdürümüze ve alt parke ile sandalye yardımında bulunan Kaymakamımız ve Başkan Vekilimiz Uzan’a çok teşekkür ederim. Öğrencilerimiz adına büyük bir mutluluk yaşıyoruz” dedi.